नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। ई-अटेंडेंस के आधार पर शिक्षकों का वेतन आहरित करने संबंधी निर्देशों पर मध्यप्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन ने नाराजगी जताई है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी, फंदा भोपाल द्वारा जारी निर्देशों का विरोध करते हुए संगठन ने कहा है कि एप में लगातार तकनीकी समस्याएं आ रही हैं।

नेटवर्क, सर्वर और एप की गड़बड़ियों के कारण कई शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षकों का वेतन रोकना न्यायसंगत नहीं है।

तकनीकी खामियों नहीं हुआ सुधार