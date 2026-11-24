नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। व्यावसायिक परीक्षा मंडल (PEB) का नाम बदलकर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) जरूर कर दिया गया है, लेकिन परीक्षा और परिणाम जारी करने में होने वाली देरी अब भी बनी हुई है। वर्ष 2026 के परीक्षा कैलेंडर में शामिल भर्ती परीक्षाओं में से कई के परिणाम समय पर घोषित नहीं हो सके हैं। इससे हजारों अभ्यर्थियों को आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करना पड़ रहा है।

अब तक केवल चार भर्ती परीक्षाओं के परिणाम ही जारी मंडल ने वर्ष 2026 के परीक्षा कैलेंडर में कुल 18 परीक्षाएं शामिल की थीं। इनमें 14 भर्ती परीक्षाएं, तीन प्रवेश परीक्षाएं और एक पात्रता परीक्षा थी। इनमें से मंडल ने 10 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की हैं, लेकिन अब तक केवल चार भर्ती परीक्षाओं के परिणाम ही जारी किए गए हैं। शेष छह भर्ती परीक्षाओं के परिणाम लंबित हैं।