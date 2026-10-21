भोपाल रिटायर्ड IAS मर्डर केस में बड़ा एक्शन, 21 दिन बाद SIT गठित; एआईजी करेंगे अगुवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रातीबड़ थाना क्षेत्र के सूरज नगर में रहने वाले रिटायर्ड आइएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में जांच तेज कर दी गई है। घटना के 21 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपित केयरटेकर वरुण कुमार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर भोपाल संजय कुमार ने बुधवार को विशेष जांच दल (एसआइटी) के गठन का आदेश जारी किया। यह आदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), मध्यप्रदेश के अनुमोदन के बाद प्रभाव में आया है। IAS एसोसिएशन ने CM मोहन यादव से की थी मुलाकात, आरोपी पर 50 हजार का इनाम घोषित हम बता दें कि गत 30 सितंबर की रात रिटायर्ड आइएएस अधिकारी की उनके ही केयरटेकर वरुण कुमार द्वारा घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से ही आरोपित की तलाश में भोपाल पुलिस की टीमें ग्वालियर, मथुरा, वृंदावन और पंजाब तक दबिश दे चुकी हैं, लेकिन वह लगातार चकमा दे रहा है।