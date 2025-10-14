मध्य प्रदेश में रिटायर्ड PWD चीफ इंजीनियर की करोड़ों की संपत्ति बेनकाब, लोकायुक्त छापे में खुले कई राज, पढ़ें पूरी खबर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. भोपाल। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता (ई-एन-सी) जीपी मेहरा से जुड़े स्थानों पर लोकायुक्त पुलिस के छापे में 20 से अधिक रजिस्ट्रियां मिली हैं। ये जमीन, मकान, फ्लैट और खेत की हैं। सूत्रों के अनुसार, इनमें से कुछ उनके रिश्तेदारों के नाम पर भी हैं। अब पुलिस रिश्तेदारों से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश करेगी कि संपत्ति वास्तव में उनकी है या बेनामी है।

कई स्थानों पर छापा बता दें, लोकायुक्त पुलिस ने नौ अक्टूबर को मेहरा से जुड़े स्थानों पर छापा मारा था। मेहरा के पास आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी के बाद के कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त मेहरा व परिवार के अन्य सदस्यों के नाम 12 बैंक खातों का पता चला है। लोकायुक्त पुलिस ने संबंधित बैंकों को पत्र लिखकर बैंकों में जमा राशि और लाकरों की जानकारी मांगी है। हालांकि, मेहरा ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि उनका बैंक लाकर नहीं है।