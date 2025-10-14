मध्य प्रदेश में रिटायर्ड PWD चीफ इंजीनियर की करोड़ों की संपत्ति बेनकाब, लोकायुक्त छापे में खुले कई राज, पढ़ें पूरी खबर

मेरी खबरें
    लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता (ई-एन-सी) जीपी मेहरा से जुड़े स्थानों पर लोकायुक्त पुलिस के छापे में 20 से अधिक रजिस्ट्रियां मिली हैं। ये जमीन, मकान, फ्लैट और खेत की हैं। सूत्रों के अनुसार, इनमें से कुछ उनके रिश्तेदारों के नाम पर भी हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 04:32:58 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 04:32:58 AM (IST)
    मध्य प्रदेश में रिटायर्ड PWD चीफ इंजीनियर की करोड़ों की संपत्ति बेनकाब

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. भोपाल। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता (ई-एन-सी) जीपी मेहरा से जुड़े स्थानों पर लोकायुक्त पुलिस के छापे में 20 से अधिक रजिस्ट्रियां मिली हैं। ये जमीन, मकान, फ्लैट और खेत की हैं। सूत्रों के अनुसार, इनमें से कुछ उनके रिश्तेदारों के नाम पर भी हैं। अब पुलिस रिश्तेदारों से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश करेगी कि संपत्ति वास्तव में उनकी है या बेनामी है।

    कई स्थानों पर छापा

    बता दें, लोकायुक्त पुलिस ने नौ अक्टूबर को मेहरा से जुड़े स्थानों पर छापा मारा था। मेहरा के पास आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी के बाद के कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त मेहरा व परिवार के अन्य सदस्यों के नाम 12 बैंक खातों का पता चला है। लोकायुक्त पुलिस ने संबंधित बैंकों को पत्र लिखकर बैंकों में जमा राशि और लाकरों की जानकारी मांगी है। हालांकि, मेहरा ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि उनका बैंक लाकर नहीं है।


    बैंकों से जानकारी आने के बाद आय से अधिक संपत्ति का सही आकलन हो पाएगा। लोकायुक्त की टीम छापे में जब्त दस्तावेजों और डिजिटल डिवाइसों की जांच में जुटी है। इस आधार पर चल-अचल संपत्ति की खरीदी-बिक्री की पूरी जानकारी निकाली जा रही है।

    करोड़ों की संपत्ति

    लोकायुक्त पुलिस ने मेहरा के मन्नीपुरम कालोनी, बिट्ठल मार्केट, भोपाल स्थित आवास, ओपल रेजेंसी, दाना पानी स्थित फ्लैट, केटी इंडस्ट्रीज गोविंदपुरा और नर्मदापुरम के तहसील सोहागपुर के ग्राम सैनी में छापा डाला था। छापे में मन्नीपुरम स्थित आवास से आठ लाख 79 हजार रुपये नकद, लगभग 50 लाख रुपये के जेवर, 56 लाख रुपये के एफडी व 60 लाख रुपये की अन्य संपत्तियों का पता चला था। ऐसे ही अन्य तीन स्थानों में भी अलग-अलग तरह की करोड़ों की संपत्तियों की जानकारी मिली थी।

