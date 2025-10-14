MP: दीपावली पर मिठाइयों की जांच शुरू, चलित प्रयोगशाला से लिए नमूने, प्रदेशभर में मिलावटखोरों पर सख्त अभियान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अमले ने मिष्ठान प्रतिष्ठानों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। अमले ने सोमवार को मनोहर से मिल्क केक तो मिलन से मावा पेड़ा के नमूने लिए हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों का परीक्षण चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के जरिए किया गया है।

चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि अमले के द्वारा चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से शहर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया। साथ ही खाद्य कारोबारियों को दुकान में स्वच्छता रखने, खाद्य पदार्थों को ढंक कर रखने और दूषित व खराब खाद्य सामग्री का विक्रय न करने के निर्देश दिए हैं।