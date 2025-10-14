MP: दीपावली पर मिठाइयों की जांच शुरू, चलित प्रयोगशाला से लिए नमूने, प्रदेशभर में मिलावटखोरों पर सख्त अभियान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अमले ने मिष्ठान प्रतिष्ठानों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। अमले ने सोमवार को मनोहर से मिल्क केक तो मिलन से मावा पेड़ा के नमूने लिए हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों का परीक्षण चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के जरिए किया गया है।
चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि अमले के द्वारा चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से शहर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया। साथ ही खाद्य कारोबारियों को दुकान में स्वच्छता रखने, खाद्य पदार्थों को ढंक कर रखने और दूषित व खराब खाद्य सामग्री का विक्रय न करने के निर्देश दिए हैं।
अमले ने रायसेन रोड पिपलानी में ओमजय सेव नमकीन से बेसन व तेल, गौरव डेरी से दूध, दही, घी, मावा, क्वालिटी स्वीट्स हाउस से मिल्क केक, बादाम बर्फी, मगज लड्डू, मावा वर्फी, गोपाल दूध डेरी से दूध, दही, मावा, पनीर, घी के नमूनों की चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से मौके पर ही जांच की। सभी मानक स्तर के पाए गए।
इसके अतिरिक्त चलित प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा इंद्रपुरी स्थित बजरंग स्वीट्स से नमकीन मठरी, बेसन लड्डू, मिल्क पेड़ा, मिल्क केक, एमपी नगर स्थित मनोहर फूड्स से मिल्क केक, मिलन स्वीट्स से मलाई बर्फी, बेसन लड्डू, मावा पेड़ा, नमकीन सेव, अशोका गार्डन स्थित पंजाब डेयरी से मावा के नमूने लिए गए हैं।
प्रदेशभर में चलेगा मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान
प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाएगा। मध्यप्रदेश फूड कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर खाद्य पदार्थों की संघन जांच करने तथा विशेषकर दूध, मावा, पनीर, मिठाइयां, तेल, मसाले, नमकीन के शत-प्रतिशत खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मोबाइल लैब और मैजिक बाक्स की सहायता से बाजारों में निरंतर खाद्य पदार्थों की जांच किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सामग्री में मिलावट पाए जाने पर तुरंत जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।
*फुटपाथ दुकानदारों को दिया गया प्रशिक्षण*
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा फुटपाथ दुकानदारों के लिए विशेष निश्शुल्क खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण, प्रमाण पत्र एवं हाइजीन किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय "सर्व सेफ फूड सुरक्षित भोजन परोसना एवं बेचना" था।
फुटपाथ दुकानदारों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन परोसने की आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना था। प्रशिक्षण से रोजगार में वृद्धि, आजीविका में सहयोग, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुधार, ग्राहकों के बीच विश्वास निर्माण, खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम और नियमों के पालन की समझ को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण में 100 से अधिक दुकानदारों (महिला एवं पुरुष) ने भाग लिया।
