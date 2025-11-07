Bhopal: भाई की संपत्ति हड़पने के मामले में बड़ी कार्रवाई, सेवानिवृत्त एसडीएम और पत्नी की जमानत खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जीवित बड़े भाई का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र व फर्जी वसीयत बनवाकर उसकी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कराने के मामले में सेवानिवृत्त एसडीएम मूलचंद किशोरे व उनकी पत्नी रेखा किशोरे निवासी इकबाल कॉलोनी, अशोका गार्डन का अग्रिम जमानत आवेदन अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दिया।
मामला दर्ज
अभियोजन के अनुसार, आरोपित मूलचंद किशोरे ने अपने भाई जे. लाल किशोरे की गौहरगंज (रायसेन) स्थित 0.405 हेक्टेयर भूमि पर कब्जे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी दफ्तरों में प्रक्रिया शुरू की थी। शिकायत पर जिला न्यायालय के आदेश से क्राइम ब्रांच ने दोनों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया।
