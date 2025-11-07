मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal: भाई की संपत्ति हड़पने के मामले में बड़ी कार्रवाई, सेवानिवृत्त एसडीएम और पत्नी की जमानत खारिज

    जीवित बड़े भाई का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र व फर्जी वसीयत बनवाकर उसकी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कराने के मामले में सेवानिवृत्त एसडीएम मूलचंद किशोरे व उनकी पत्नी रेखा किशोरे निवासी इकबाल कॉलोनी, अशोका गार्डन का अग्रिम जमानत आवेदन अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दिया।

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 11:35:10 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 11:35:10 PM (IST)
    Bhopal: भाई की संपत्ति हड़पने के मामले में बड़ी कार्रवाई, सेवानिवृत्त एसडीएम और पत्नी की जमानत खारिज
    भाई की संपत्ति हड़पने के मामले में बड़ी कार्रवाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जीवित बड़े भाई का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र व फर्जी वसीयत बनवाकर उसकी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कराने के मामले में सेवानिवृत्त एसडीएम मूलचंद किशोरे व उनकी पत्नी रेखा किशोरे निवासी इकबाल कॉलोनी, अशोका गार्डन का अग्रिम जमानत आवेदन अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दिया।

    मामला दर्ज

    अभियोजन के अनुसार, आरोपित मूलचंद किशोरे ने अपने भाई जे. लाल किशोरे की गौहरगंज (रायसेन) स्थित 0.405 हेक्टेयर भूमि पर कब्जे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी दफ्तरों में प्रक्रिया शुरू की थी। शिकायत पर जिला न्यायालय के आदेश से क्राइम ब्रांच ने दोनों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.