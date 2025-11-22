आरजीपीवी कुलगुरु का इस्तीफा मंजूर, प्रो. एससी चौबे को अंतरिम प्रभार; नैक ग्रेडिंग को लेकर लगा था आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के कुलगुरु प्रो. राजीव त्रिपाठी के इस्तीफा को शुक्रवार को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मंजूर कर लिया है। राज्यपाल ने नए कुलगुरु की नियुक्ति होने तक के लिए आरजीजीपीवी के इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स संकायाध्यक्ष प्रो. एससी चौबे को पदभार संभालने के लिए निर्देशित किया है। उधर प्रो. त्रिपाठी ने इस्तीफा देने के मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को वे अपने गृह नगर प्रयागराज के लिए रवाना हो गए।

परिषद के विरोध के बाद इस्तीफा बता दें कि आरजीपीवी को नैक ग्रेडिंग में मिले ए प्लस प्लस को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की ओर से सवाल उठाने और हंगामा करने के बाद कुलपति ने इस्तीफा दे दिया था। इस बीच अभाविप के प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इयमें आरजीपीवी में धारा-54 लागू करने की मांग की गई है। वहीं नैक इंचार्ज डा. अर्चना तिवारी और गलत दस्तावेज तैयार करने वाले सभी दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।