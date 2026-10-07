'NO UPI DAY': यूपीआई पर MDR चार्ज के विरोध में भोपाल के चावल-दाल व्यापारी, 8 अक्टूबर को सिर्फ नकद में होगा लेन-देन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। यूपीआई भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) चार्ज लगाए जाने के प्रस्ताव के विरोध में चावल-दाल व्यापारी संघ, हनुमानगंज-जुमेराती 8 अक्टूबर को ‘नो यूपीआई डे’ मनाएगा। संघ ने बाजार के व्यापारियों से इस दिन यूपीआई के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं करने की अपील की है।

व्यापारियों का कहना है कि यूपीआई वर्तमान में व्यापारियों और ग्राहकों के लिए भुगतान का सबसे सरल और सुविधाजनक माध्यम है। ऐसे में इस पर एमडीआर चार्ज लगने से छोटे और मध्यम व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

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व्यापारी हुए एकजुट

भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री विवेक साहू ने बताया कि ‘नो यूपीआई डे’ के माध्यम से व्यापारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे।

चावल-दाल व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेश रामरख्यानी और सचिव सचिन संगतानी ने कहा कि व्यापारियों ने डिजिटल भुगतान और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने में हमेशा सहयोग किया है।

अब सरकार को व्यापारियों की व्यावहारिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए एमडीआर संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। संघ ने 8 अक्टूबर को व्यापारियों से सांकेतिक विरोध में शामिल होने की अपील की है।