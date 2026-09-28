UPI चार्ज पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, कहा- मामला कानूनी से ज्यादा तकनीकी

डिजिटल डेस्क। सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने सोमवार को केंद्र सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से स्पष्ट इनकार कर दिया है, जिसके अंतर्गत 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के कुछ विशिष्ट 'पर्सन-टू-मर्चेंट' (P2M) यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाना है।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया है।