    By dilip mangtani
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 12:16:46 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 12:16:46 AM (IST)
    Bhopal: चोरी की वारदातें बढ़ीं; शिकायत के बाद भी पुलिस दर्ज नहीं करती रिपोर्ट
    चोरी की वारदातें बढ़ीं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, संत हिरदाराम नगर। बैरागढ़ में इन दिनों चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। कुछ इलाकों में चोरी की सूचना देने के बावजूद पुलिस रिपार्ट दर्ज नहीं करती, इस कारण चोरों के हौंसले बुलंद हो गए हैं। भाजपा के मंडल महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी राधे महाराज के कैलाशनगर सीटीओ स्थित घर पर धावा बोलकर अज्ञात चोर घरेलू सामान एवं गैस सिलेंडर आदि चोरी कर गए। वारदात के सीसीटीवी फुटैज देने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।

    सीसीटीवी फुटैज के बाद भी आरोपी फरार

    तिवारी ने पुलिस के इस रवैए पर चिंता प्रकट की है। उनके अनुसार कोई गिरोह सक्रिय है जो चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। हाल ही में बैरागढ़ में अनेक दो पहिया वाहन भी चोरी हुए हैं। इनके सीसीटीवी फुटैज मिलने के बाद भी पुलिस आरोपितों तक नहीं पहुंच पा रही है।


