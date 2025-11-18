Bhopal: चोरी की वारदातें बढ़ीं; शिकायत के बाद भी पुलिस दर्ज नहीं करती रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, संत हिरदाराम नगर। बैरागढ़ में इन दिनों चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। कुछ इलाकों में चोरी की सूचना देने के बावजूद पुलिस रिपार्ट दर्ज नहीं करती, इस कारण चोरों के हौंसले बुलंद हो गए हैं। भाजपा के मंडल महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी राधे महाराज के कैलाशनगर सीटीओ स्थित घर पर धावा बोलकर अज्ञात चोर घरेलू सामान एवं गैस सिलेंडर आदि चोरी कर गए। वारदात के सीसीटीवी फुटैज देने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।