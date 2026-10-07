अब इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में धंस गई सड़क, पांच महीने में शहर में पांचवी घटना

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर शहर में पिछले कुछ समय से सड़क धंसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, अब ताजा मामला परदेशीपुरा इलाके की गली नंबर तीन में सामने आया। यहां पर चैंबर के करीब सड़क नीचे धंसक गई। हादसे की वजह कांक्रीट का टूटना बताया जा रहा है। इसके नीचे जमीन का बड़ा हिस्सा खोलला मिला था। सूचना मिलने के बाद नगर निगम के कर्मचारी और इंजीनियर मौके पर पहुंचे। तब सड़क का स्लैब हवा में ही लटका हुआ था।

नगर निगम के अधिकारियों की माने तो पुराना चैंबर था और इसकी वजह से सड़क का हिस्सा धंस गया। इलाके में ड्रेनेन लाइन तो पुरानी डली हुई है, लेकिन चैंबर का ढक्कन ही सिर्फ नया नजर आया। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि ड्रेनेज चैंबर के पास जगह खोखली कैसे हो गई। इसको लेकर एक वजह खराब भरा और दूसरा लीकेज माना जा रहा है।