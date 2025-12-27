मेरी खबरें
    भोपाल में चोरों के हौसले बुलंद, दिनदहाडे बाइक और कार सवार के साथ की मारपीट, लूट लिए 30 हजार रुपये

    By Brijendra RishishwarEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 08:46:22 AM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 08:46:22 AM (IST)
    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बैरसिया में गुरुवार दिनदहाड़े चार लुटेरों ने एक बाइक सवार को रोका और उसके साथ मारपीट कर उसकी बाइक और 30 हजार रुपये लूट लिए। घटना के समय बाइक सवार दो अलग-अलग रिश्तेदार अपनी कार से आ रहे थे, उन्होंने लुटेरों को पकड़ने का प्रयास किया तो उसके साथ भी बदमाशों ने मारपीट की और उसकी कार में तोड़फोड़ कर दी। बाद में हथियार लहराते हुए फरार हो गए। बाद में शिकायत पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली।

    पुलिस का क्या कहना

    बैरसिया पुलिस के अनुसार कमल सिंह मीणा (50) ग्राम परवरिया थाना बैरसिया में रहते हैं। कमल ने पुलिस को बताया कि गुरुवार दोपहर वह अपने भाई रघुनाथ सिंह मीणा के साथ अपने परिचित की बाइक लेकर ग्राम खताखेड़ी में रहने वाले रिश्तेदार के यहां जाने के लिए निकले थे। दोपहर करीब ढाई बजे वह ग्राम भोजापुरा से आगे घाटी के पास पहुंचे, तभी दो अलग-अलग बाइक पर आए चार लुटेरों ने उनकी बाइक के आगे अपनी गाड़ियां लगाकर उन्हें रोक लिया।


    डंडा मारकर तोड़फोड़

    कमल ने जैसे ही बाइक रोकी, वैसे ही चारों ने उनकी बाइक की चाबी निकाल ली और जेब में रखे 30 हजार रुपये भी लूट लिए। इस दौरान पीछे से कार से आ रहे राकेश और दूसरी एक और कार सवार राजेश ने उन लोगों को पकड़ना चाहा तो आरोपितों ने डंडा मारकर उनकी कारों में तोड़फोड़ कर दी। उसके बाद उनकी बाइक और रुपये छीनकर भाग निकले।

    मामला दर्ज

    बाद में कमल सिंह ने थाने जाकर लूटपाट और तोड़फोड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई। लूटे गए सामान की कीमत 80 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। पुलिस को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया है।

