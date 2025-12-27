भोपाल में चोरों के हौसले बुलंद, दिनदहाडे बाइक और कार सवार के साथ की मारपीट, लूट लिए 30 हजार रुपये

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बैरसिया में गुरुवार दिनदहाड़े चार लुटेरों ने एक बाइक सवार को रोका और उसके साथ मारपीट कर उसकी बाइक और 30 हजार रुपये लूट लिए। घटना के समय बाइक सवार दो अलग-अलग रिश्तेदार अपनी कार से आ रहे थे, उन्होंने लुटेरों को पकड़ने का प्रयास किया तो उसके साथ भी बदमाशों ने मारपीट की और उसकी कार में तोड़फोड़ कर दी। बाद में हथियार लहराते हुए फरार हो गए। बाद में शिकायत पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली।

पुलिस का क्या कहना बैरसिया पुलिस के अनुसार कमल सिंह मीणा (50) ग्राम परवरिया थाना बैरसिया में रहते हैं। कमल ने पुलिस को बताया कि गुरुवार दोपहर वह अपने भाई रघुनाथ सिंह मीणा के साथ अपने परिचित की बाइक लेकर ग्राम खताखेड़ी में रहने वाले रिश्तेदार के यहां जाने के लिए निकले थे। दोपहर करीब ढाई बजे वह ग्राम भोजापुरा से आगे घाटी के पास पहुंचे, तभी दो अलग-अलग बाइक पर आए चार लुटेरों ने उनकी बाइक के आगे अपनी गाड़ियां लगाकर उन्हें रोक लिया।