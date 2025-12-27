कॉलेज बस में भजन सुनने को लेकर विवाद, मुस्लिम युवकों ने कैंटिन में हिंदू छात्रों से की मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: देवास रोड स्थित अल्पाइन कॉलेज की बस में कॉलेज जाने के दौरान एक छात्र मोबाइल पर भजन सुन रहा था। मुस्लिम छात्र ने उसे आवाज कम करने को कहा था। इसके बाद बस से बाहर निकलने के दौरान दोनों में विवाद हो गया। मुस्लिम छात्र ने बाहरी बदमाशों को बुलाकर कॉलेज कैंटिन में छात्र व उसके दोस्त को जमकर पीट दिया।

इसे लेकर कॉलेज में जमकर बवाल हो गया। सूचना मिलने पर नागझिरी पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। पुलिस ने आरोपी छात्र सहित नामजद और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मोहित पुत्र मुकेश सिंह राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी मंगरोला अल्पाइन कॉलेज में बी.फार्मा का सेकेंड ईयर का छात्र है। शुक्रवार दस बजे वह बस से कॉलेज जा रहा था। बस में वह मोबाइल पर भजन सुन रहा था। बस में बैठे कॉलेज के छात्र हसन अली ने कहा कि वह मोबाइल की आवाज कम कर ले, जिसके बाद मोहित ने आवाज कम कर ली थी। कॉलेज में बस पहुंचने के दौरान हसन से पैर पीछे करने को लेकर दोनों में विवाद हो गया था।