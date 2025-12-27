कॉलेज बस में भजन सुनने को लेकर विवाद, मुस्लिम युवकों ने कैंटिन में हिंदू छात्रों से की मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: देवास रोड स्थित अल्पाइन कॉलेज की बस में कॉलेज जाने के दौरान एक छात्र मोबाइल पर भजन सुन रहा था। मुस्लिम छात्र ने उसे आवाज कम करने को कहा था। इसके बाद बस से बाहर निकलने के दौरान दोनों में विवाद हो गया। मुस्लिम छात्र ने बाहरी बदमाशों को बुलाकर कॉलेज कैंटिन में छात्र व उसके दोस्त को जमकर पीट दिया।
इसे लेकर कॉलेज में जमकर बवाल हो गया। सूचना मिलने पर नागझिरी पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। पुलिस ने आरोपी छात्र सहित नामजद और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि मोहित पुत्र मुकेश सिंह राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी मंगरोला अल्पाइन कॉलेज में बी.फार्मा का सेकेंड ईयर का छात्र है। शुक्रवार दस बजे वह बस से कॉलेज जा रहा था। बस में वह मोबाइल पर भजन सुन रहा था। बस में बैठे कॉलेज के छात्र हसन अली ने कहा कि वह मोबाइल की आवाज कम कर ले, जिसके बाद मोहित ने आवाज कम कर ली थी। कॉलेज में बस पहुंचने के दौरान हसन से पैर पीछे करने को लेकर दोनों में विवाद हो गया था।
कॉलेज में भी हसन अली उसके साथियों ने गालियां दी। कॉलेज की एक मैडम ने सभी को समझाकर क्लास में भेज दिया। इसके बाद जब मोहित कॉलेज की कैंटिन पहुंचा तो वहां सोहेल खान, रेहान मन्सूरी, मोहम्मद मोइस, महफूज वेग, सुफियान, शरबर, केशव गौस्वामी, हसन अली व उसके साथियों ने मोहित व उसके साथी आदित्य राज सिंह, विनयपाल सिंह, विजय गौड, कमलेश सूर्यवंशी तथा विश्वराज सिंह के साथ मारपीट कर पथराव कर दिया। जिससे कॉलेज में अफरा-तफरी मच गई।
आरोपियों ने कॉलेज में जमकर नारेबाजी भी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। पुलिस ने मोहित की शिकायत पर रेहान व उसके साथियाें के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।