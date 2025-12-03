MP News: अब रोबोट करेंगे किडनी का ऑपरेशन, GMC में बन रहा Robotic Surgery Unit

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अभी तक सिर्फ बड़े निजी अस्पतालों तक सीमित रोबोटिक सर्जरी की हाई-टेक तकनीक अब सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। इससे जटिल बीमारियों के इलाज में क्रांति आ जाएगी।

मप्र चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुसार, भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में किडनी और यूरोलाजी से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी यूनिट बनाई जा रही है। इस यूनिट से मरीजों को जटिल ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी।