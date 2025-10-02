मेरी खबरें
    'MP वासियों को यहां जाना मना है...' दशहरा में कई रूट रहेंगे डायवर्ट, शाम 5 से रात 11 तक ट्रैफिक व्यवस्था बदली

    Traffic Change on Dusshera in MP: भोपाल में दशहरा पर्व के मौके पर 20 से ज्यादा स्थानों पर रावण दहन होगा। शाम 5 से रात 11 बजे तक यातायात का दबाव देखते हुए कई रूट डायवर्ट किए गए हैं। प्रमुख मैदानों पर पार्किंग की अलग व्यवस्था होगी। वहीं, श्रीराम विजय रथ यात्रा भी निकलेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 06:58:16 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 06:58:16 AM (IST)
    दशहरा में कई रूट रहेंगे डायवर्ट, शाम 5 से रात 11 तक ट्रैफिक प्रभावित

    HighLights

    1. भोपाल में 20+ स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रम।
    2. ट्रैफिक डायवर्जन और वैकल्पिक मार्ग लागू रहेंगे।
    3. श्रीराम विजय रथ यात्रा गुरुवार शाम निकलेगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दशहरा पर्व का भव्य आयोजन इस बार भी बड़े पैमाने पर होगा। शहर के टीटी नगर, बिट्टन मार्केट, कोलार रोड, एमवीएम, गोविंदपुरा, बैरागढ़, जंबूरी मैदान समेत 20 से अधिक स्थानों पर शाम पांच बजे से रात 11 बजे तक रावण दहन कार्यक्रम होंगे। भीड़ और वाहनों के दबाव को देखते हुए यातायात विभाग ने कई वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं।

    20 से ज्यादा मैदानों पर होगा रावण दहन

    प्रमुख स्थान

    • टीटी नगर दशहरा मैदान

    • बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान

    • कोलार रोड, एमवीएम, गोविंदपुरा, जंबूरी, बैरागढ़ और सलैया मैदान

    • इसके अलावा अशोका गार्डन, कोहेफिजा, गांधी नगर, हाउंसिंग बोर्ड और अयोध्या नगर सहित अन्य मैदानों में भी आयोजन।

    • शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक सभी स्थानों पर कार्यक्रम होंगे।

    ट्रैफिक डायवर्जन और वैकल्पिक मार्ग

    टीटी नगर मैदान:

    वाहन चालक बाणगंगा से रोशनपुरा और प्लेटिनम प्लाजा से जवाहर चौक की ओर जाएं।

    बंजारी मैदान:

    दानिश हिल्स जाने वाले वाहन सर्वधर्म चौराहा से अमरनाथ कॉलोनी होकर जाएं।

    बिट्टन मार्केट:

    पार्किंग रोड साइड होने से भीड़, वाहन चालकों को राजीव गांधी चौराहा की ओर आने से बचना चाहिए।

    एमवीएम मैदान:

    वाहन रोशनपुरा, बाणगंगा, खटलापुरा होकर लिली टॉकीज की ओर जा सकते हैं।

    गोविंदपुरा मैदान:

    चेतक ब्रिज से अवधपुरी जाने वाले वाहन नर्मदा क्लब और कस्तूरबा स्कूल होकर जा सकेंगे।

    बैरागढ़ और अन्य इलाकों की व्यवस्था

    • बैरागढ़ मैदान के दौरान मुख्य सड़क पर ट्रैफिक दबाव रहेगा।

    • भोपाल से सीहोर जाने वाले वाहन लालघाटी, गांधी नगर और खजूरी बायपास मार्ग का उपयोग करेंगे।

    विजय रथ यात्रा

    श्रीराम विजय रथ यात्रा का शुभारंभ बांके बिहारी मंदिर (मारवाड़ी रोड) से होगा।

    यह यात्रा इन मार्गों से निकलेगी :

    चिंतामन चौराहा - यूनानी सफाखाना - घोड़ा नक्कास - नादरा बस स्टैंड - छोला रोड - अग्रवाल धर्मशाला - छोला दशहरा मैदान।

    भारी वाहन प्रतिबंध

    • 2 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से रात तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पूरी तरह बंद।

    • केवल एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आकस्मिक सेवाओं को छूट।

