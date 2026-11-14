मोबाइल हैंग हुआ और उड़ गए 2.48 लाख रुपये; भोपाल के डेयरी कारोबारी से ऑनलाइन ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ईदगाह हिल्स निवासी एक डेयरी कारोबारी का मोबाइल हैंग हुआ और इसी दौरान उनके बैंक खाते से दो लाख 48 हजार 207 रुपये निकल गए। पीड़ित को आशंका है कि साइबर जालसाजों ने मोबाइल को निशाना बनाकर खाते से रकम ट्रांसफर की है।

शिकायत पर शाहजहांनाबाद पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आईसीआईसीआई बैंक खाते से ट्रांजेक्शन

पुलिस के अनुसार अजय पारदसानी (44), निवासी आशाकुंज ब्राइट कॉलोनी, ईदगाह हिल्स ने बताया कि 27 अक्टूबर की रात करीब 10:01 बजे उनका मोबाइल अचानक हैंग हो गया था। इसी दौरान आईसीआईसीआई बैंक खाते से दो ट्रांजेक्शन हुए।





पहली बार में 1 लाख 69 हजार 946 और दूसरी बार में 78 हजार 261 रुपये निकाल लिए गए। दोनों लेन-देन की अनुमति उन्होंने नहीं दी थी।

पुलिस बैंक ट्रांजेक्शन, यूटीआर नंबर और संदिग्ध मोबाइल नंबर की जांच कर रही है।