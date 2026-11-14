साध्वी हर्षा रिछारिया हुईं ऑनलाइन बुलिंग की शिकार, भोपाल साइबर क्राइम में की शिकायत
महाकुंभ से चर्चा में आईं साध्वी हर्षा रिछारिया ने शुक्रवार को भोपाल स्थित राज्य साइबर क्राइम कार्यालय में ऑनलाइन अभद्र टिप्पणियों और आपत्तिजनक सामग्री को लेकर शिकायत दर्ज कराई।
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 11:27:12 AM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 11:27:12 AM (IST)
साध्वी हर्षा रिछारिया। फोटो- सोशल मीडिया
HighLights
- महाकुंभ से चर्चा में आईं साध्वी हर्षा रिछारिया
- अभद्र टिप्पणियों और आपत्तिजनक सामग्री की शिकायत
- एआई से फर्जी फोटो-वीडियो बनाने का आरोप:
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । प्रयागराज महाकुंभ के दौरान चर्चा में आईं साध्वी हर्षा रिछारिया ने इंटरनेट मीडिया पर अपने खिलाफ की जा रही कथित अभद्र टिप्पणियों और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित किए जाने को लेकर शुक्रवार को भोपाल स्थित राज्य साइबर क्राइम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने आरोप लगाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से उनकी फर्जी तस्वीरें और वीडियो तैयार कर उनकी छवि धूमिल करने की साजिश की जा रही है।
चरित्र पर सवाल उठाना गलत- साध्वी
पत्रकारों से चर्चा करते हुए हर्षा रिछारिया ने बताया कि वह पिछले कई महीनों से इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां देख रही हैं। उनका कहना है कि मौजूदा दौर में किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठाना और व्यक्तिगत हमले करना आसान हो गया है। एआई के दुरुपयोग से फर्जी फोटो और वीडियो बनाकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
महिलाओं को किया जा रहा टारगेट
उन्होंने कहा कि महिलाएं एक सीमा तक ऐसी बातों को नजरअंदाज करती हैं, लेकिन जब मामला हद से गुजर जाता है तो कानूनी कार्रवाई जरूरी हो जाती है। उन्होंने पुलिस को शिकायती आवेदन देकर आरोपितों के खिलाफ जल्द कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है।
हर्षा ने कहा कि उनका उद्देश्य इस शिकायत के माध्यम से उन महिलाओं को भी हिम्मत देना है, जो ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद चुप रहती हैं।
महाकुंभ से अब तक परेशान कर रहे लोग
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने के पहले दिन से ही उन्हें निशाना बनाया जाने लगा था। दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे धर्मों के लोगों से अधिक उनके अपने ही धर्म के कुछ लोगों ने, जिन्हें वह परिवार के समान मानती थीं और जो स्वयं को सनातनी कहते हैं, उनके खिलाफ टिप्पणियां कर चरित्र हनन का प्रयास किया।