साध्वी हर्षा रिछारिया हुईं ऑनलाइन बुलिंग की शिकार, भोपाल साइबर क्राइम में की शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । प्रयागराज महाकुंभ के दौरान चर्चा में आईं साध्वी हर्षा रिछारिया ने इंटरनेट मीडिया पर अपने खिलाफ की जा रही कथित अभद्र टिप्पणियों और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित किए जाने को लेकर शुक्रवार को भोपाल स्थित राज्य साइबर क्राइम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई।

उन्होंने आरोप लगाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से उनकी फर्जी तस्वीरें और वीडियो तैयार कर उनकी छवि धूमिल करने की साजिश की जा रही है। चरित्र पर सवाल उठाना गलत- साध्वी पत्रकारों से चर्चा करते हुए हर्षा रिछारिया ने बताया कि वह पिछले कई महीनों से इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां देख रही हैं। उनका कहना है कि मौजूदा दौर में किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठाना और व्यक्तिगत हमले करना आसान हो गया है। एआई के दुरुपयोग से फर्जी फोटो और वीडियो बनाकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।