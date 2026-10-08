'बिना टिकट सफर पड़ा भारी': भोपाल मंडल में 7 दिनों में पकड़े 5,672 मामले, ₹48.44 लाख जुर्माना वसूला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेल यात्रियों को उचित टिकट लेकर यात्रा करने के प्रति जागरूक करने तथा बिना टिकट व अनुचित टिकट यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से भोपाल रेल मंडल द्वारा विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) पंकज त्यागी के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया के निर्देशन में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2026 तक चलाए गए इस 7 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान चेकिंग टीमों ने कुल 5,672 मामलों में कार्रवाई करते हुए 48,44,045 रुपये (48.44 लाख रुपये) की रिकॉर्ड जुर्माना राशि वसूल की।

भोपाल स्टेशन पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई अभियान के दौरान भोपाल मंडल के प्रमुख स्टेशनों एवं ट्रेनों में वाणिज्य विभाग की टीमों द्वारा सघन जांच की गई। कार्रवाई के दौरान भोपाल स्टेशन पर सर्वाधिक 2,902 मामले पकड़े गए, जिनसे 25,20,585 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसमें बिना टिकट यात्रा के 1,460 मामले (14.49 लाख रुपये जुर्माना), अनुचित टिकट के 1,391 मामले (10.56 लाख रुपये जुर्माना) और बिना बुक किए सामान के 51 मामले शामिल हैं।