भोपाल के रईसों में 'नंबर गेम' का जुनून... 3001 और 9999 के लिए लग रही लाखों की बोली

मुकेश विश्वकर्मा, नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। साल 2026 के स्वागत की तैयारी राजधानी के आटोमोबाइल बाजार में सिर चढ़कर बोल रही है। नए साल में नई कार और बाइक के साथ सड़क पर उतरने की चाहत ने आरटीओ के खजाने को भरने के संकेत दे दिए हैं। इस बार केवल लग्जरी गाड़ियों की खरीदी ही नहीं, बल्कि उनकी नेमप्लेट पर अपनी पसंद का ''वीआईपी नंबर'' लगवाने के लिए भोपाल के रईसों के बीच जबरदस्त होड़ मची है।

लगभग 20 प्रतिशत अधिक राजस्व नई सीरीज MP-04-ZZ (या वर्तमान प्रचलित सीरीज) में विशिष्ट नंबरों के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर बोलियां लगाई जा रही हैं। जिसकी बेस प्राइज तो 15 हजार होती है लेकिन उनकी कीमत ऑनलाइन बीडिंग के माध्यम से एक लाख रुपये तक हो रही है। इससे उम्मीद है कि इस नीलामी से पिछले साल की तुलना में विभाग को लगभग 20 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

3001 और 0001 के लिए मारामारी पंजीयन शाखा से मिली जानकारी के अनुसार, इस सीजन में ''3001'' नंबर के लिए सबसे अधिक रस्साकशी देखी जा रही है, जिसकी बोली पहले ही लाखों रुपये पार कर चुकी है। सिर्फ यही नहीं, पारंपरिक रूप से लोकप्रिय नंबरों जैसे 7777, 5555, 8888, 9999, 1111 और 0001 के लिए भी दर्जनों दावेदारों ने आवेदन किए हैं। इसके साथ ही भोपाल की गाड़ी है तो 0404 नंबर की मांग ज्यादा हो रही है। रईसों के बीच इस ''नंबर गेम'' ने आरटीओ के राजस्व में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद जगा दी है। ज्योतिष और सालगिरह का क्रेज इस साल फैंसी नंबरों के पीछे केवल रसूख ही नहीं, बल्कि ज्योतिष और न्यूमरोलाजी (अंक ज्योतिष) का भी बड़ा हाथ है। कई शौकीन अपनी जन्मतिथि, बच्चों के जन्मदिन या शादी की सालगिरह से मेल खाते नंबरों के लिए बेस प्राइस (आधार मूल्य) से तीन से चार गुना तक अधिक भुगतान करने को तैयार हैं।