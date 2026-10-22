भोपाल में 42 हजार पट्टों की होनी है रजिस्ट्री, अब तक हुई महज 899; काम में जुटे SDM, तहसीलदार और पटवारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में स्वामित्व योजना के तहत पंचायतों में रजिस्ट्री का काम देरी से शुरू होने के कारण काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब 'सारा' ऐप व सर्वर में सुधार होने से रजिस्ट्रियों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। अब तक करीब 899 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, हालांकि लक्ष्य 42 हजार से अधिक रजिस्ट्री का है। यदि इसी तरह सर्वर ने साथ दिया तो आने वाले कुछ ही दिनों में रजिस्ट्री का काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि एसडीएम, तहसीलदार व पटवारी योजना के तहत रजिस्ट्री का काम पूरा करने में जुटे हुए हैं।

432 गांवों के 42 हजार लोगों को मिलने हैं पट्टे जानकारी के अनुसार जिले के 432 गांवों में 42 हजार लोगों के पट्टों की स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियां की जानी हैं। इसमें पटवारियों को निष्पादक बनाया गया था, लेकिन शुरुआत में विरोध के चलते काम शुरू नहीं हो सका था। बाद में शासन व पटवारियों के बीच सुलह होने पर तेजी से काम शुरू किया गया, लेकिन सर्वर व 'सारा' ऐप की तकनीकी समस्या के चलते रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही थीं।