महाकुंभ 2025 से सुर्खियों में आईं हर्षा रिछारिया का बड़ा फैसला, अब धर्म और आध्यात्म के रास्ते से बनाई दूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रयागराज महाकुंभ-2025 के दौरान चर्चा में आईं इंफ्लूएंसर हर्षा रिछारिया ने अब धर्म और सत्संग से दूरी बनाने का मन बना लिया है। इस सिलसिले में उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हर्षा रिछारिया महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में नजर आने के बाद सुर्खियों में आई थीं। बुधवार को उन्होंने जबलपुर में नर्मदा नदी के तट स्थित गौरीघाट पहुंचकर डुबकी लगाई।

पढ़ें हर्षा रिछारिया ने क्या कहा... चर्चा में हर्षा ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान काफी विरोध का सामना करना पड़ा। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी। लेकिन धर्म के रास्ते पर चलते हुए जो कुछ भी कर रही थी, उसे बार-बार रोका गया और मनोबल तोड़ा गया। हर्षा ने आर्थिक स्थिति को लेकर कहा कि जब वह धर्म के रास्ते पर नहीं थीं, तब उनकी एंकरिंग का काम काफी अच्छा चल रहा था और वह विदेश में काम करके अच्छा पैसा कमा रही थीं।