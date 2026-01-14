महाकुंभ 2025 से सुर्खियों में आईं हर्षा रिछारिया का बड़ा फैसला, अब धर्म और आध्यात्म के रास्ते से बनाई दूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रयागराज महाकुंभ-2025 के दौरान चर्चा में आईं इंफ्लूएंसर हर्षा रिछारिया ने अब धर्म और सत्संग से दूरी बनाने का मन बना लिया है। इस सिलसिले में उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हर्षा रिछारिया महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में नजर आने के बाद सुर्खियों में आई थीं। बुधवार को उन्होंने जबलपुर में नर्मदा नदी के तट स्थित गौरीघाट पहुंचकर डुबकी लगाई।
चर्चा में हर्षा ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान काफी विरोध का सामना करना पड़ा। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी। लेकिन धर्म के रास्ते पर चलते हुए जो कुछ भी कर रही थी, उसे बार-बार रोका गया और मनोबल तोड़ा गया। हर्षा ने आर्थिक स्थिति को लेकर कहा कि जब वह धर्म के रास्ते पर नहीं थीं, तब उनकी एंकरिंग का काम काफी अच्छा चल रहा था और वह विदेश में काम करके अच्छा पैसा कमा रही थीं।
साथ ही कहा कि मुझ पर धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों रुपये कमाने के आरोप लगाए गए, जो पूरी तरह गलत हैं। उनके अनुसार, एक साल में विवादों और विरोध के चलते उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि बचपन से ही मेरा सपना एयरफोर्स में फाइटर प्लेन उड़ाना था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से कम उम्र में ही काम करना पड़ा। अब धर्म-आध्यात्म से वह दूरी बना रही हैं।
