सागर में चारों तरफ 10 फीट पानी, 3 दिन से सूखे पेड़ पर फंसे बंदर! नाव से पहुंचे वनकर्मियों ने 2 को बचाया

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर: बंडा क्षेत्र में नवनिर्मित उल्दन बांध की डुबान में एक सूखे पेड़ पर बंदरों का झुंड फंस गया है। पेड़ के आसपास 10 फीट तक पानी भर चुका है और बंदर वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। तीन दिन से वन विभाग बंदरों को वहां से निकालने के उपाय कर रहा है। रविवार को वनकर्मियों ने नाव की मदद से दो बंदरों को सुरक्षित निकाला।

पहली बार भर रहा है उल्दन बांध, डूब चुके हैं कई गांव दरअसल, बंडा तहसील के उल्दन गांव के पास धसान नदी उल्दन सिंचाई परियोजना का बांध बना है। इस सीजन इस बांध में पहली बार पानी भर रहा है। करीब दो हजार 610 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना के डूब में 28 गांव प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पुराना सलैया खुर्द गांव बांध के भरने के बाद पूरी तरह से डूब चुका है।