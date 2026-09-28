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सागर में चारों तरफ 10 फीट पानी, 3 दिन से सूखे पेड़ पर फंसे बंदर! नाव से पहुंचे वनकर्मियों ने 2 को बचाया

सागर के उल्दन बांध की डुबान में सूखे पेड़ पर बंदरों का झुंड फंस गया। वन विभाग ने नाव से दो बंदरों को सुरक्षित निकाला, बाकी के लिए प्रयास जारी हैं।

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 08:40:11 AM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 08:40:11 AM (IST)
सागर में चारों तरफ 10 फीट पानी, 3 दिन से सूखे पेड़ पर फंसे बंदर! नाव से पहुंचे वनकर्मियों ने 2 को बचाया
सागर में बंदरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. उल्दन बांध की डुबान में बंदरों का झुंड फंस गया।
  2. सूखे पेड़ के आसपास करीब दस फीट पानी भरा।
  3. वन विभाग तीन दिन से बचाव अभियान चला रहा।

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर: बंडा क्षेत्र में नवनिर्मित उल्दन बांध की डुबान में एक सूखे पेड़ पर बंदरों का झुंड फंस गया है। पेड़ के आसपास 10 फीट तक पानी भर चुका है और बंदर वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। तीन दिन से वन विभाग बंदरों को वहां से निकालने के उपाय कर रहा है। रविवार को वनकर्मियों ने नाव की मदद से दो बंदरों को सुरक्षित निकाला।

पहली बार भर रहा है उल्दन बांध, डूब चुके हैं कई गांव

दरअसल, बंडा तहसील के उल्दन गांव के पास धसान नदी उल्दन सिंचाई परियोजना का बांध बना है। इस सीजन इस बांध में पहली बार पानी भर रहा है। करीब दो हजार 610 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना के डूब में 28 गांव प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पुराना सलैया खुर्द गांव बांध के भरने के बाद पूरी तरह से डूब चुका है।


भूखे-प्यासे बंदरों तक नाव से पहुंचे वनकर्मी, दो को निकाला

कुछ ग्रामीणों ने वन विभाग को बताया था कि तट से करीब 200 मीटर भीतर एक सूखे पेड़ पर बंदरों का झुंड कई दिनों से भूखा-प्यासा बैठा है। रविवार को वन विभाग के एसडीओ जयप्रकाश सराफ और उत्तर वन परिक्षेत्र के रेंजर विपुल प्रभात करीब आधा दर्जन से अधिक वनकर्मियों के साथ वहां पहुंचे। वनकर्मियों ने नाव से केले आदि पहुंचाकर बंदरों को आकर्षित करने की कोशिश की। दो बंदरों को सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया गया।

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पेड़ काटने या रस्सी बांधने पर हो रहा विचार

रेंजर विपुल प्रभात ने बताया कि बंदरों को सुरक्षित निकालने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। यदि बंदर सूखे पेड़ से नहीं हटते हैं तो पेड़ को कटवाने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा पेड़ पर रस्सी बांधने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि बंदर रस्सी के सहारे किनारे पहुंच सकें।