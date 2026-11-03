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सागर जहरीली शराब कांड: IPS अनुराग सुजानिया ने दिया इस्तीफा, 4 दिन पहले हुआ था तबादला

MP IPS Resignation: भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग सुजानिया ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अपना इस्तीफा सौंपा है।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 06:09:31 PM (IST)Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 06:15:00 PM (IST)
सागर जहरीली शराब कांड: IPS अनुराग सुजानिया ने दिया इस्तीफा, 4 दिन पहले हुआ था तबादला
IPS अनुराग सुजानिया ने दिया इस्तीफा। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. सागर जहरीली शराब कांड के बाद बड़ा घटनाक्रम
  2. हटाए जाने के एक सप्ताह बाद IPS का इस्तीफा
  3. अब स्वीकृति के लिए शासन के पास पहुंचा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग सुजानिया ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अपना इस्तीफा सौंपा है। नियमानुसार अब इस त्याग पत्र को अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेजा जाएगा।

सागर में जहरीली शराब कांड के बाद हटाए गए थे सुजानिया

गौरतलब है कि सागर जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले के बाद एक सप्ताह पहले ही अनुराग सुजानिया को वहां से हटाया गया था। इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के कुछ ही दिनों के भीतर अब उन्होंने सेवा से त्याग पत्र देकर चौंका दिया है, जिसे शासन स्तर पर विचार और स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है।


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