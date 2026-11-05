MP की गोशालाओं के लिए खुशखबरी; सांची और पशुधन निगम पहुंचाएंगे ब्रांडेड पशु आहार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश की पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित निराश्रित गोवंश को अब पशु खास ब्रांड का पशु आहार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए बुधवार को पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्य प्रदेश गोसंवर्धन बोर्ड, सांची दुग्ध महासंघ और मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के बीच एमओयू हुआ।

गोवंश को मिलेगा पोषण

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संचालनालय में हुई बैठक में चारों संस्थाओं के अधिकारियों ने अनुबंध पर सहमति दी। इस व्यवस्था का उद्देश्य गोशालाओं में आश्रित निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण और पोषण व्यवस्था को बेहतर बनाना है।