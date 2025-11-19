सफाई कर्मचारी के सात माह का वेतन अटका, विभाग ने पल्ला झाड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में एक अस्थायी सफाई कर्मचारी के सात माह से वेतन न मिलने का गंभीर मामला सामने आया है। अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ, जिला शाखा भोपाल ने श्रम आयुक्त और जिला श्रम अधिकारी को पत्र भेजकर तत्काल भुगतान दिलाने की मांग की है। संघ का कहना है कि लंबे समय से वेतन न मिलने से कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है और विभागीय अधिकारी लगातार टालमटोल कर रहे हैं।

कर्मचारी का दावा- छह माह का वेतन अब भी बकाया संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अस्थायी सफाई कर्मचारी वीरेंद्र कुमार ने अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक काउंसिल में काम किया। उसे सिर्फ एक माह का वेतन दिया गया, जबकि बाकी छह माह का भुगतान आज तक नहीं किया गया। कर्मचारी की मां का भी इसी अवधि का एक माह का वेतन बकाया बताया गया है। वेतन न मिलने से दोनों परिवारों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया और बाद में उनकी मां का निधन भी हो गया।