राजगढ़ और नरसिंहपुर में खुलेंगे संस्कृत स्कूल, वेद-योग की होगी पढ़ाई, 30 हजार शिक्षक भी होंगे भर्ती

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। राजगढ़ और नरसिंहपुर जिलों में संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे जहां वेद और योग का भी अध्ययन कराया जाएगा। साथ ही गोमाता के पालन की पढ़ाई और शोध होगा। विद्यार्थियों का रुझान देखने के बाद अन्य जिलों में भी इसी तरह से संस्कृत विद्यालय खोलने पर विचार होगा। यह जानकारी स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सोमवार को यहां कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पत्रकारों से बातचीत में दी।

वह मोहन सरकार के दो वर्ष में विभागों की उपलब्धियां बता रहे थे। उन्होंने कहा, सरकार प्रदेश के कुछ हायर सेकेंडरी स्कूलों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) से सांदीपनि विद्यालयों के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को अभी तक जुलाई-अगस्त में पुस्तकें, साइकिल आदि मिल पाती थीं। वर्ष 2026 से अप्रैल में सभी चीजें उपलब्ध करा दी जाएंगी, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।