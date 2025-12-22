मेरी खबरें
    राजगढ़ और नरसिंहपुर में खुलेंगे संस्कृत स्कूल, वेद-योग की होगी पढ़ाई, 30 हजार शिक्षक भी होंगे भर्ती

    MP News: राजगढ़ और नरसिंहपुर जिलों में संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे जहां वेद और योग का भी अध्ययन कराया जाएगा। साथ ही गोमाता के पालन की पढ़ाई और शोध हो ...और पढ़ें

    राजगढ़ और नरसिंहपुर में खुलेंगे संस्कृत स्कूल, वेद-योग की होगी पढ़ाई, 30 हजार शिक्षक भी होंगे भर्ती
    राजगढ़ और नरसिंहपुर में खुलेंगे संस्कृत स्कूल।

    1. राजगढ़ और नरसिंहपुर में खुलेंगे संस्कृत स्कूल, वेद, योग की पढ़ाई और शोध होगा
    2. विद्यार्थियों को अप्रैल में ही मिल जाएंगी साइकिल और पुस्तकें, 30 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती
    3. पीपीपी माध्यम से हायर सेकेंडरी स्कूलों को सांदीपनि विद्यालय के रूप में किया जाएगा विकसित

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। राजगढ़ और नरसिंहपुर जिलों में संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे जहां वेद और योग का भी अध्ययन कराया जाएगा। साथ ही गोमाता के पालन की पढ़ाई और शोध होगा। विद्यार्थियों का रुझान देखने के बाद अन्य जिलों में भी इसी तरह से संस्कृत विद्यालय खोलने पर विचार होगा। यह जानकारी स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सोमवार को यहां कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पत्रकारों से बातचीत में दी।

    वह मोहन सरकार के दो वर्ष में विभागों की उपलब्धियां बता रहे थे। उन्होंने कहा, सरकार प्रदेश के कुछ हायर सेकेंडरी स्कूलों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) से सांदीपनि विद्यालयों के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को अभी तक जुलाई-अगस्त में पुस्तकें, साइकिल आदि मिल पाती थीं। वर्ष 2026 से अप्रैल में सभी चीजें उपलब्ध करा दी जाएंगी, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।


    अगले वर्ष स्कूलों को 30 हजार शिक्षक मिल जाएंगे

    अगले वर्ष स्कूलों को 30 हजार शिक्षक मिल जाएंगे। पिछले तीन वर्षों में सभी कक्षाओं में ड्रापआउट दर में कमी आई है। वर्ष 2024-25 में प्राथमिक स्तर पर यह दर 6.8 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गई है। एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा स्कूलों से ड्रॉपआउट बड़ी चुनौती है। प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में 68 प्रतिशत स्कूल छोड़ चुके होते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यालयों को एक ही भवन और परिसर में लाने के लिए 20 तल वाला कार्यालय बनाया जाएगा।

    पुस्तक मेलों में निजी स्कूल के विद्यार्थियों को भी सस्ती पुस्तकें मिलेंगी

    मंत्री ने बताया कि नवाचार करते हुए सभी ब्लॉक में आगामी अप्रैल माह में पुस्तक मेला लगाने का निर्णय लिया गया है। यहां विद्यार्थियों को सस्ती दर पर पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

    सौरभ शर्मा मामले पर क्या बोले?

    विभाग में पैसा ऊपर तक जाता तो इतना हाहाकार नहीं मचता मीडिया ने मंत्री से पूछा कि पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के यहां सोने की ईंटें मिली थीं। क्या पैसा विभाग में ऊपर तक पहुंचता है। मंत्री ने हंसते हुए कहा- पैसा ऊपर तक बंटता तो इतना हाहाकार नहीं मचता। इसी तरह के परिवहन चेक पोस्ट बंद होने के बाद भी मऊगंज जिले के हनुमना में अवैध वसूली से जुड़े प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। बिना कुछ पता किए किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। परिवहन विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए मंत्री ने कहा कि अप्रैल से जून के बीच इंदौर में सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। अन्य जिलों में भी रूट सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है।

