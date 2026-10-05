भोपाल के बैरसिया में ब्रेक फेल होने से पेड़ से टकराई स्कूल बस, 13 बच्चे घायल, 2 को आया फ्रैक्चर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बैरसिया में रैंकर्स पब्लिक स्कूल की बस सोमवार दोपहर बच्चों को घर छोड़ने जाते समय हादसे का शिकार हो गई। गरेठी जोड़ के पास अचानक सामने आई बाइक को बचाने के दौरान बस के ब्रेक नहीं लगे। चालक ने बस को पेड़ की ओर मोड़ दिया, जिससे बस पेड़ से टकरा गई।

हादसे में 13 छात्र-छात्राएं घायल हुए हैं। इनमें एक छात्रा के पैर और छात्र का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। दो बच्चों को अस्पताल में भर्ती रखा गया है, जबकि अन्य को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। बाइक को बचाते हुए हादसा बैरसिया थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी के अनुसार बस स्कूल से बच्चों को छोड़ने के लिए गरेठिया गांव जा रही थी। दोपहर करीब तीन बजे गरेठी जोड़ के पास सामने से अचानक बाइक आ गई थी। पूछताछ में चालक ने बताया कि ब्रेक नहीं लगे।