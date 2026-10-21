भोपाल: हबीबगंज थाने के अंदर पुलिस से झूमाझटकी, निगरानीशुदा बदमाश और उसके साथियों का हंगामा; वीडियो हुआ वायरल
साईंबाबा नगर के 12 नंबर क्षेत्र में ऑटो पार्किंग की जगह को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। शिकायत के लिए दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे। इसी दौरान लड्डू र...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 21 Oct 2026 08:25:22 AM (IST)Updated Date: Wed, 21 Oct 2026 08:28:00 AM (IST)
भोपाल के हबीबगंज थाने में मंगलवार रात निगरानीशुदा बदमाश लड्डू राय और उसके साथियों ने हंगामा किया। वीडियोग्रेब
HighLights
- निगरानीशुदा बदमाश लड्डू राय और उसके साथियों ने किया हंगामा
- पुलिसकर्मियों के बाहर जाने के लिए कहने पर उनके साथ झूमाझटकी
- ऑटो पार्किंग विवाद के बाद पहुंचे थे थाने, हंगामे का वीडियाे वायरल
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हबीबगंज थाने में मंगलवार रात निगरानीशुदा बदमाश लड्डू राय और उसके साथियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तो वे उनसे ही उलझ गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों और बदमाशों के बीच झूमाझटकी हुई।
घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। थाने के भीतर पुलिसकर्मियों से इस तरह उलझने की घटना ने कानून-व्यवस्था और पुलिस के इकबाल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ऑटो पार्किंग को लेकर विवाद
दरअसल, साईंबाबा नगर के 12 नंबर क्षेत्र में ऑटो पार्किंग की जगह को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। दोनों पक्ष शिकायत लेकर हबीबगंज थाने पहुंचे थे। पुलिस उनकी शिकायतों पर कार्रवाई कर रही थी।
इसी दौरान लड्डू राय अपने पांच-छह साथियों के साथ थाने पहुंचा और दूसरे पक्ष के लोगों को धमकाने लगा। आरोप है कि उसने बाहर मिलने पर देख लेने की धमकी दी।
वीडियो वायरल
पुलिसकर्मियों ने उसे थाने से बाहर जाने के लिए कहा तो वह उनसे ही भिड़ गया। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी उसे बाहर करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।
लड्डू राय हबीबगंज थाने की गुंडा सूची में शामिल है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट और जुए से जुड़े मामले दर्ज बताए गए हैं। पुलिस ने मामले में छह आरोपितों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपितों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है।- संजीव चौकसे, थाना प्रभारी