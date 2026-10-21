भोपाल: हबीबगंज थाने के अंदर पुलिस से झूमाझटकी, निगरानीशुदा बदमाश और उसके साथियों का हंगामा; वीडियो हुआ वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हबीबगंज थाने में मंगलवार रात निगरानीशुदा बदमाश लड्डू राय और उसके साथियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तो वे उनसे ही उलझ गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों और बदमाशों के बीच झूमाझटकी हुई।

घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। थाने के भीतर पुलिसकर्मियों से इस तरह उलझने की घटना ने कानून-व्यवस्था और पुलिस के इकबाल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ऑटो पार्किंग को लेकर विवाद

दरअसल, साईंबाबा नगर के 12 नंबर क्षेत्र में ऑटो पार्किंग की जगह को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। दोनों पक्ष शिकायत लेकर हबीबगंज थाने पहुंचे थे। पुलिस उनकी शिकायतों पर कार्रवाई कर रही थी।

इसी दौरान लड्डू राय अपने पांच-छह साथियों के साथ थाने पहुंचा और दूसरे पक्ष के लोगों को धमकाने लगा। आरोप है कि उसने बाहर मिलने पर देख लेने की धमकी दी।

वीडियो वायरल

पुलिसकर्मियों ने उसे थाने से बाहर जाने के लिए कहा तो वह उनसे ही भिड़ गया। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी उसे बाहर करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।