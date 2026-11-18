राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त पुलिस की जांच के दायरे में आए वन विभाग के एसडीओ संजीव कुमार शर्मा को राज्य शासन ने बुधवार को निलंबित कर दिया है। शर्मा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पदस्थ थे।

लोकायुक्त पुलिस ने 14 नवंबर को उनके शासकीय और निजी आवास पर छापेमारी की थी। इसमें सात करोड़ 60 लाख रुपये की संपत्ति का पता चला था, जिसमें तीन करोड़ रुपये की ज्वेलरी शामिल है। उन पर आय से 500 गुना से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।