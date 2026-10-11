कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मध्य प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का निधन, दिल्ली AIIMS में ली अंतिम सांस

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश में पार्टी प्रभारी रहे दीपक बाबरिया का शनिवार को निधन हो गया। वह दिल्ली और हरियाणा में भी संगठन की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। उनके निधन पर पार्टी के नेताओं ने दुख जताते हुए उनके राजनीतिक योगदान को याद किया।
नौ सितंबर को उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती किया गया था। मध्य प्रदेश में उनके कार्यकाल में पार्टी ने 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था।
उनके देहांत पर रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई दिग्गजों ने दुख जाता है। रणदीप सुरजेवाला ने एक्स पर लिखा, श्री दीपक बाबरिया जी के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि। दुख की इस घड़ी में हम सभी शोक-संतप्त परिवार के साथ खड़े हैं।
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वहीं, रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखा, 'वरिष्ठ कांग्रेस नेता व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी के आकस्मिक निधन की खबर बेहद पीड़ादायक है। बेहद मेहनती और कुशल राजनेता दीपक बाबरिया जी के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रहने के दौरान उनके साथ करीब से काम करने का अवसर मिला। दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि और परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि परिवारजनों को यह कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें।'