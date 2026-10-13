भोपाल में नवरात्र में रजिस्ट्री के लिए बचे सिर्फ 4 दिन, 17 से 20 अक्टूबर तक बंद रहेंगे पंजीयन कार्यालय

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नवरात्र के शुभ मुहूर्त में लोग प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सोमवार को सर्वर ठप होने से परेशानी खड़ी हो गई। जिसके चलते दोपहर बाद रजिस्ट्री करने का काम शुरू हो सका और महज 450 रजिस्ट्रियां ही दर्ज की गईं। अब सिर्फ चार दिन ही लोगों के पास नवरात्र में रजिस्ट्री करवाने के लिए शेष हैं।

सुबह 10 बजे खुले कार्यालय, स्लॉट बुक नहीं हुए जानकारी के अनुसार दो दिन अवकाश के बाद सोमवार को आइएसबीटी, परी बाजार स्थित पंजीयन कार्यालय सुबह 10 बजे खुल गए थे, लेकिन सर्वर ठप होने से रजिस्ट्री का काम शुरू नहीं हो सका। हालात यह थे कि न तो स्लॉट बुक हो रहे थे और न ही रजिस्ट्रियां हो पा रही थीं। ऐसे में लोग सेवा प्रदाताओं के पास परेशान होते रहे। दोपहर बाद जब सर्वर ने रफ्तार पकड़ी तो रजिस्ट्री का काम शुरू हो सका।