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भोपाल में गरबे की वजह से आज से 17 अक्टूबर तक शाम 6 बजे से डायवर्ट रहेंगे रूट

भेल दशहरा मैदान में 13 से 17 अक्टूबर तक गरबा आयोजन के चलते ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग लागू किए हैं।

By prashant vyasEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 09:22:46 AM (IST)Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 09:44:26 AM (IST)
भोपाल में गरबे की वजह से आज से 17 अक्टूबर तक शाम 6 बजे से डायवर्ट रहेंगे रूट
भोपाल में गरबा के चलते 5 दिन ट्रैफिक डायवर्ट (AI Generated Image)

HighLights

  1. महात्मा गांधी चौराहे से बदलेगा यातायात मार्ग
  2. चेतक ब्रिज-गोविंदपुरा टर्निंग पर वैकल्पिक रूट
  3. शाम 6 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भेल दशहरा मैदान में 13 से 17 अक्टूबर तक गरबा आयोजन के चलते शाम 6 बजे से यातायात का दबाव बढ़ने पर वैकल्पिक मार्ग लागू किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है।

महात्मा गांधी चौराहे से डायवर्जन

महात्मा गांधी चौराहे से कैरियर कालेज जाने वाला यातायात गेट नंबर-6, गुलाब उद्यान तिराहा और कस्तूरबा अस्पताल होकर आइएसबीटी व चेतक ब्रिज जा सकेगा।

एमपी नगर और चेतक ब्रिज से वैकल्पिक मार्ग

एमपी नगर थाने के चौराहे से डा. भीमराव आंबेडकर फ्लाईओवर, आरआरएल तिराहा और एम्स के सामने की फोरलेन सड़क से अवधपुरी आ-जा सकेंगे। चेतक ब्रिज-गोविंदपुरा टर्निंग से महात्मा गांधी चौराहे जाने वाले वाहन सांची डेयरी कट, कस्तूरबा अस्पताल, गुलाब उद्यान रोड, गेट नंबर-6 और बरखेड़ा मार्केट होकर जाएंगे।

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ITI तिराहे और बसों के लिए रूट

ITI तिराहे से कैरियर कालेज होकर चेतक ब्रिज-ISBT जाने वाले वाहन सिक्योरिटी लाइन चौराहे और सांविका पेट्रोल पंप तिराहे से जाएंगे। बसें और व्यावसायिक वाहन पटेल नगर, 11 मील और बागसेवनिया होकर ISBT जा सकेंगे।

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