    MP पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, सात IPS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

    IPS Transfer in MP: मध्य प्रदेश शासन ने राज्य पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सात आईपीएस अधिकारियों के पदस्थापन में बदलाव किया गया है। आदेश 22 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 12:07:42 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 12:11:23 AM (IST)
    MP में सात IPS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने राज्य पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल (IPS Transfer in MP) किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सात आईपीएस अधिकारियों के पदस्थापन में बदलाव किया गया है। आदेश 22 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया।

    किन्हें कहां का मिला प्रभार?

    आदेश के मुताबिक राजाबाबू सिंह (भापुसे 1994) को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं देव प्रकाश गुप्ता (भापुसे 1994) को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।


    इरशाद वली एडीजी, विसबल भोपाल रहेंगे

    इसके अलावा के.पी. व्यंकटेश्वर राव (भापुसे 1995) को एडीजी, तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय बनाया गया है। इरशाद वली (भापुसे 2004) एडीजी, विसबल भोपाल रहेंगे। वहीं सुशांत सक्सेना (भापुसे 2005) एडीजी, आवास (इंवेस्टिगेशन) के रूप में पदस्थ किए गए हैं। चंचला एन. (भापुसे 2006) एडीजी, एसटीएफ भोपाल बनी हैं जबकि कुमार सौम्य (भापुसे 2007) को एडीजी, एसएएफ एवं अजाक, पुलिस मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

