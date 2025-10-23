MP पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, सात IPS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने राज्य पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल (IPS Transfer in MP) किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सात आईपीएस अधिकारियों के पदस्थापन में बदलाव किया गया है। आदेश 22 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया।

किन्हें कहां का मिला प्रभार? आदेश के मुताबिक राजाबाबू सिंह (भापुसे 1994) को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं देव प्रकाश गुप्ता (भापुसे 1994) को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।