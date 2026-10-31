एमपी के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों का भारी टोटा, 50% पद खाली, लुभाने के लिए अब बढ़ेगा भत्ते का दायरा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। कभी चिह्नित शासकीय अस्पतालों में डॉक्टरों की तरफ से बोली लगवाकर उन्हें वेतन देने का प्रस्ताव दिया गया तो कभी वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से तत्काल नियुक्ति के ऑफर दिए गए। इसके बावजूद स्थिति यह है कि जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सिविल अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के लगभग 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं।

कुल 5086 स्वीकृत पदों में 2579 ही कार्यरत हैं। एनेस्थीसिया विशेषज्ञों के तो 59 प्रतिशत पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। सुषेण भत्ता योजना का दायरा बढ़ाएगी सरकार अब सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को आकर्षित करने के लिए एक और प्रयोग करने जा रही है। अभी चिह्नित दूरस्थ अस्पतालों में पदस्थ होने वाले डॉक्टरों को सुषेण भत्ता योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। इसमें ऐसे अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा, जो भले ही दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं हैं, लेकिन वहां सीजेरियन डिलीवरी की सुविधा शुरू की जा सकती है। इसका प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट में लाया जाएगा।