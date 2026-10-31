महीनों से अंधेरे में गांव, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, रोका राजस्व मंत्री का काफिला; गाड़ी के आगे अड़े

नवदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। जिले में बिजली व्यवस्था की बदहाली से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। इछावर विधानसभा क्षेत्र के महोड़िया गांव में महीनों से बिजली संकट झेल रहे ग्रामीणों ने शनिवार को जनविश्वास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का काफिला रोक लिया। ग्रामीण मंत्री की गाड़ी के सामने खड़े हो गए और बिजली समस्या का स्थायी समाधान होने तक रास्ते से हटने को तैयार नहीं हुए। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर मौजूद अधिकारियों में भी हलचल मच गई।

जनविश्वास कार्यक्रम में फूटा आक्रोश, सिंचाई और पढ़ाई ठप दरअसल, प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जनविश्वास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को जनता के आक्रोश का भी सामना करना पड़ रहा है। महोड़िया गांव में ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि बिजली विभाग की उदासीनता के कारण वे लंबे समय से परेशान हैं।