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स्कूलों में 8.66 लाख छात्रों के नामांकन में भारी गिरावट, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

मध्य प्रदेश के स्कूलों में इस सत्र 8.66 लाख विद्यार्थियों का नामांकन घटा है। प्रोफाइल अपडेट न होने से शिक्षा विभाग चिंतित है, वहीं कांग्रेस ने उच्चस्त...और पढ़ें

By Anjali raiEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Tue, 20 Oct 2026 09:44:54 AM (IST)Updated Date: Tue, 20 Oct 2026 09:52:42 AM (IST)
स्कूलों में 8.66 लाख छात्रों के नामांकन में भारी गिरावट, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग
स्कूलों में 8.66 लाख छात्रों के नामांकन में भारी गिरावट। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. MP के स्कूलों में 8.66 लाख छात्रों का नामांकन घटा।
  2. पिछले सत्र के मुकाबले 1.33 करोड़ ही छात्र दर्ज हुए।
  3. प्रदेश में 75 लाख छात्रों की प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों से करीब 8.66 लाख विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान पहली से बारहवीं कक्षा तक विद्यार्थियों के नामांकन में पिछले साल की तुलना में 8.66 लाख से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। इस स्थिति ने स्कूल शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। नामांकन में कमी के वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं हैं।

आशंका है कि कुछ विद्यार्थी स्कूल से बाहर हैं, जबकि कई स्कूलों में विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट नहीं होने से पोर्टल पर नामांकन की स्थिति प्रभावित हो रही है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने 12 से अधिक जिलों के जिला परियोजना समन्वयकों (डीपीसी) को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।


विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में प्रोफाइल अपडेट, आधार सत्यापन और अन्य जरूरी कार्य पूरे नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बता दें, कि आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रदेश के स्कूलों में पहली से बारहवीं तक करीब 1.42 करोड़ विद्यार्थियों का नामांकन दर्ज था। वहीं सत्र 2026-27 में यह संख्या घटकर 1.33 करोड़ रह गई है। इस तरह करीब 8.66 लाख विद्यार्थियों का अंतर सामने आया है। वहीं प्रदेश के करीब 75 लाख विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ है।

भोपाल में 20,347 विद्यार्थियों का नामांकन कम

भोपाल जिले में पिछले साल की तुलना में इस साल जिले में 20,347 विद्यार्थियों का नामांकन कम दर्ज किया गया है। वहीं 1,498 स्कूलों में 3,48,812 विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है। साथ ही 2,037 स्कूलों में शिक्षकों की प्रोफाइल भी अपडेट नहीं की गई है।

34,729 विद्यार्थी को ड्रापबाक्स से स्कूल में दर्ज नहीं

जिला शिक्षा केंद्र भोपाल ने स्कूलों को पत्र जारी कर यू-डाइस पोर्टल पर सत्र 2023-24 से 2026-27 तक ड्रापबाक्स में दर्ज विद्यार्थियों का स्टेटस अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को ड्रापबाक्स में विद्यार्थियों का सत्यापन कर संबंधित स्कूलों में दर्ज करना है। करीब 34,729 विद्यार्थियों को अब तक स्कूल में दर्ज नहीं किया गया है।

आधार सत्यापन और अपार आइडी भी अधूरी

राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी स्कूलों में बच्चों का आधार सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे। अब तक केवल 80.62 प्रतिशत विद्यार्थियों का ही आधार सत्यापन हो पाया है। वहीं 1,70,802 विद्यार्थियों की अपार आइडी जनरेट नहीं हो सकी है।

जीतू पटवारी ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकारी और निजी स्कूलों में 8.66 लाख विद्यार्थियों के नामांकन में आई भारी गिरावट पर चिंता जताई है। उन्होंने राज्य सरकार से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, जिलेवार और स्कूलवार आंकड़ों का सत्यापन करने और नामांकन घटने के वास्तविक कारण सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उनकी शिक्षा दोबारा शुरू कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

प्रदेश भर का आंकड़ा

  • 2025-26 में नामांकन-1,42,31,833

  • 2026-27 में नामांकन-1,33,65,225

  • इतने कम हुए विद्यार्थी-8,66,608

  • इतने विद्यार्थी ड्रापबाक्स में शामिल-8,74,045

  • इतने विद्यार्थियों का प्रोफाइल अपडेट नहीं-7,517,832

कम नामांकन दर्ज करने वाले जिले

जिला -2025-26(नामांकन) -20226-27(नामांकन) -नामांकन(कम)

  • मऊगंज -1,20,326 -1,07,759 -12,567

  • अालिराजपुर -1,64,948 -1,49,458 -15,490

  • अशोकनगर -1,64,566 -1,49,913 -14,653

  • शिवपुरी -3,55,957 - 3,28,553 -27,404

  • गुना -2,57,278 - 2,37,773 -19,505

  • राजगढ़ -3,15,679 -2,91,883 -23,796

  • झाबुआ -2,95,282 -2,73,883 -21,399

  • श्योपुर -1,39,292 -1,29,170 -10,122

  • देवास -3,02,213 -2,80,600 -21,613

  • सतना -2,75,508 -2,55,902 -19,606

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