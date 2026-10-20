स्कूलों में 8.66 लाख छात्रों के नामांकन में भारी गिरावट, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों से करीब 8.66 लाख विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान पहली से बारहवीं कक्षा तक विद्यार्थियों के नामांकन में पिछले साल की तुलना में 8.66 लाख से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। इस स्थिति ने स्कूल शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। नामांकन में कमी के वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं हैं।

आशंका है कि कुछ विद्यार्थी स्कूल से बाहर हैं, जबकि कई स्कूलों में विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट नहीं होने से पोर्टल पर नामांकन की स्थिति प्रभावित हो रही है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने 12 से अधिक जिलों के जिला परियोजना समन्वयकों (डीपीसी) को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।