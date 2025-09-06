मेरी खबरें
    कारतूस फर्जीवाड़ा केस: भोपाल में 1 दर्जन शूटर्स के गन लाइसेंस हो सकते हैं निलंबित, प्रशासन ने कसी लगाम

    जिले में शूटिंग प्रतियोगिता के नाम पर कारतूसों का फर्जीवाड़ा होने की आशंका के चलते पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा शूटर्स का रिकार्ड तैयार किया गया है। टीम ने करीब 80 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शूटर्स का रिकार्ड मंगवाया था, जिन्होंने लाइसेंस, बंदूक और कारतूस का रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया था।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 04:10:06 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 04:15:25 PM (IST)
    1. भोपाल में शूटर्स के गन लाइसेंस हो सकते हैं निलंबित
    2. टीम ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय शूटर्स का रिकार्ड मंगवाया।
    3. अधिकारी शूटर्स का रिकार्ड मौजूद रिकार्ड से मिला रहे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में शूटिंग प्रतियोगिता के नाम पर कारतूसों का फर्जीवाड़ा होने की आशंका के चलते पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा शूटर्स का रिकार्ड तैयार किया गया है।

    टीम ने करीब 80 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शूटर्स का रिकार्ड मंगवाया था, जिन्होंने लाइसेंस, बंदूक और कारतूस का रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया था।

    संत हिरदाराम नगर एसडीएम रविशंकर राय के कार्यालय में चली पेशियों के दौरान करीब एक हजार पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि अधिकारी एक-एक शूटर्स का रिकार्ड बारीकी से शस्त्र शाखा में उपलब्ध रिकार्ड से मिला रहे हैं।

    एक महीने से चल रही जांच लगभग अंतिम चरण में है और एसडीएम रविशंकर राय व इंटेलिजेंस के एसीपी दीपक नायक ने एक हजार पेज की रिपोर्ट तैयार कर ली है।

    इस रिपोर्ट में वन अपराध वाले शूटर्स के लाइेंसस निलंबित करने और पांच से दस साल तक टूर्नामेंट नहीं खेलने वाले एक दर्जन शूटर्स के गन लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश की जा रही है, जिससे इन शूटर्स के पास सेल्फ डिफेंस का लाइसेंस रहेगा।

    कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पहली बार राजधानी के शूटर्स को पेशी पर बुलाकर उनसे दस साल के कारतूस का रिकार्ड मांगा है, जिसके बाद 75 शूटर्स ने संत हिरदाराम नगर तहसील पहुंचकर लाइसेंस, बंदूक और कारतूस का रिकार्ड पेश कर दिया है।

    पांच शूटर्स बाहर टूर्नामेंट खेलने की वजह से पेश नहीं हो सके हैं। उन्होंने भी रिकार्ड भेज दिया है। इसके तहत छह शूटर्स ऐसे में भी मिले हैं, जिन्होंने पांच से लेकर दस साल गुजर जाने तक कोई टूर्नामेंट नहीं खेला है।

    ऐसे में, इन शूटर्स के बंदूक लाइसेंस से भी शूटर्स का तमगा छीना जा सकता है। कलेक्टर का कहना है कि एसडीएम और एसीपी से शूटर्स का जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

