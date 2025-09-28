MP Weather Update: एमपी वालों सावधान, अंडमान सागर में बन रहा चक्रवात, इंदौर,भोपाल,जबलपुर सहित प्रदेश के इन हिस्सों में आज होगी भारी बारिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मौसम विज्ञान केंद्र ने भले ही प्रदेश के 10 जिलों से मानसून की वापसी का ऐलान कर दिया हो, लेकिन उनमें से रतलाम और श्योपुर में शनिवार को बौछारें दर्ज की गईं। वहीं, ओडिशा और उससे लगे छत्तीसगढ़ पर अवदाब का क्षेत्र बनने से रविवार को इंदौर संभाग में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भोपाल, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

शनिवार को सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक सिवनी में 20 मिमी, नरसिंहपुर में 17 मिमी, खरगोन में 12 मिमी, नौगांव में 10 मिमी, पचमढ़ी में छह मिमी, बैतूल, रतलाम और उमरिया में पांच-पांच मिमी, टीकमगढ़, जबलपुर और भोपाल में चार-चार मिमी, मलाजखंड में तीन मिमी, रीवा, छिंदवाड़ा, रायसेन और श्योपुर में दो-दो मिमी, वहीं मंडला और दमोह में एक-एक मिमी वर्षा दर्ज की गई।