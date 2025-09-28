Ladli Behna Yojana: इस दिन से लाड़ली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए प्रतिमाह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की बड़ी घोषणा, पढ़ें पूरी खबर

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को नरवर में 185 करोड़ रुपये की लागत से तैयार विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने मंच से बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि लाड़ली बहनों के लिए हमारे खजाने में धन की कोई कमी नहीं है।

दीपावली के भाईदूज से लाड़ली बहनों को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे। संकल्प है कि धीरे-धीरे इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए भी अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि 10 से 25 अक्टूबर के बीच किसान भावांतर योजना में सोयाबीन बेचने के लिए पंजीयन कराएं। किसानों को सोयाबीन का मूल्य 5328 रुपये प्रति क्विंटल दिलाया जाएगा।

क्या- क्या घोषणा कर रहा

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नरवर किले पर रोप-वे बनाने की भी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि राजा नल की नगरी नरवर आने वाले पर्यटकों को किले तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।