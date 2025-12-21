सिंहस्थ 2028 होगा हाईटेक... श्रद्धालुओं की राह आसान करेगा मोबाइल एप, जाम-पार्किंग की मिलेगी सटीक जानकारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। उज्जैन में वर्ष 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ के लिए पुलिस द्वारा मोबाइल एप तैयार कराया जा रहा है। यह एप श्रद्धालुओं को गंतव्य तक जाने के लिए आसान पहुंच मार्ग, जाम की स्थिति, परिवर्तित मार्ग की जानकारी देगा। इससे यह भी पता चलेगा कि पार्किंग कहां-कहां है। पार्किंग में वाहन खड़ा करने के लिए स्थान है या नहीं।

सिंहस्थ में व्यवस्था बनाने में सहायता यह भी तैयारी है कि एप के माध्यम से श्रद्धालुओं का पंजीयन कराया जाए, जिससे पुलिस प्रशासन को संभावित जानकारी मिल जाए कि किस स्थान के लिए कितने श्रद्धालु आएंगे। इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा, लेकिन एक वर्ष पहले ही इसे खूब प्रचारित किया जाएगा जिससे अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग करें। इससे पुलिस प्रशासन को सिंहस्थ में व्यवस्था बनाने में सहायता मिलेगी।