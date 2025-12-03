सिंहस्थ-2028 में एआई आधारित कैमरों से होगी निगरानी, सुरक्षा में 2500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया.भोपाल। वर्ष- 2028 में उज्जैन में होने जा रहे सिंहस्थ के लिए सुरक्षा प्लान को पुलिस मुख्यालय अंतिम रूप देने में जुटा है, जिससे समय रहते टेंडर किया जा सके। सभी तरह के सुरक्षा उपायों पर लगभग 2500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आइटी तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करने की तैयारी है। इसके लिए विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। भीड़ प्रबंधन के लिए एआई आधारित कैमरों का उपयोग किया जाएगा।

भीड़ बढ़ने पर ये कैमरे अलर्ट कर देंगे। भीड़ का मूवमेंट, यातायात प्रबंधन जैसे गलत दिशा से आ-जा रहे वाहन, भारी वाहनों के प्रवेश के बारे में भी कैमरों से अलर्ट मिल जाएगा।

इन कैमरों को कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। यहीं से निगरानी की जाएगी। एएसपी स्तर तक के चार अधिकारियों का दल पिछले माह प्रयागराज भेजा गया था।

इस टीम ने वहां एआई कैमरों के उपयोग और भीड़ प्रबंधन के बाद अधिकारियों से जानकारी ली। सिंहस्थ में लगभग 60 हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगाए जाएंगे।

इन्हें कहां-कहां तैनात किया जाएगा, इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। हालांकि,उज्जैन के आइजी उमेश जोगा का कहना है कि सिंहस्थ की दृष्टि से सड़कों और घाटों का निर्माण किया जा रहा है। इन कार्यों के पूरा होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि कहां कितने पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे।