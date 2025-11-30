मेरी खबरें
    MP में रफ्तार पकड़ता SIR, अब तक 93 प्रतिशत गणना पत्रकों का हुआ डिजिटाइजेशन

    SIR In MP: प्रदेश में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत अब गणना पत्रक 11 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे। प्रदेश के 5,74,06,143 मतदाताओं में से 5,73,56,564 यानी 99.91 प्रतिशत मतदाताओं को गणना पत्र बांटे गए हैं। 30 नवंबर दोपहर तक 5,32,63,085 यानी 92.78 प्रतिशत मतदाताओं के गणना पत्रक का डिजिटाइजेशन हो गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 07:49:15 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 07:49:15 PM (IST)
    MP में रफ्तार पकड़ता SIR, अब तक 93 प्रतिशत गणना पत्रकों का हुआ डिजिटाइजेशन
    MP में रफ्तार पकड़ता SIR।

    HighLights

    1. SIR के अंतर्गत अब गणना पत्रक 11 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे
    2. प्रदेश के 5,73,56,564 मतदाताओं को गणना पत्र बांटे गए
    3. 92.78 प्रतिशत मतदाताओं के गणना पत्रक का डिजिटाइजेशन

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)के अंतर्गत अब गणना पत्रक 11 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे। प्रदेश के 5,74,06,143 मतदाताओं में से 5,73,56,564 यानी 99.91 प्रतिशत मतदाताओं को गणना पत्र बांटे गए हैं।

    इस कार्य में 65,014 मतदान केंद्रों के बूथ लेवल आफिसर (BLO) लगे। राजनीतिक दलों ने 1,34,567 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए। 30 नवंबर दोपहर तक 5,32,63,085 यानी 92.78 प्रतिशत मतदाताओं के गणना पत्रक का डिजिटाइजेशन हो गया।

    सभी जगह काम तेजी के साथ चल रहा- आयोग

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि सभी जगह काम तेजी के साथ चल रहा है। उधर, प्रदेश कांग्रेस से चुनाव आयोग से संबंधित कार्यों के प्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा कि यह स्वागत योग्य निर्णय है। हम लगातार इसकी मांग भी कर रहे थे। SIR की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाने से बीएलओ को राहत मिलेगी।


    तीन बार घर-घर जाएं बीएलओ

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि वे SIR के संबंध में दिए गए नए निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। बीएलओ तीन बार मतदाताओं के घर-घर जाएं, यह सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जो व्यक्ति एक जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, वह भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है।

