SIR in MP: 400 पदाधिकारियों से कांग्रेस कराएगी 65 हजार बूथ लेवल एजेंट का सत्यापन

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 06:12:01 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 06:16:42 PM (IST)
    HighLights

    1. एसआईआर के काम में बूथ लेवल अधिकारी के साथ बीएलओ को घर-घर जाने के पार्टी ने दिए हैं निर्देश।
    2. एक सप्ताह में सत्यापन करके देंगे रिपोर्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी भेजी जाएगी यह रिपोर्ट।
    3. चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कहा है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का काम चल रहा है। बूथ लेवल आफिसर घर-घर जाकर गणना पत्रक दे रहे हैं और भरवाकर जमा भी कर रहे हैं। इस काम पर नजर रखने के लिए कांग्रेस ने सभी 65,014 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए हैं।

    पार्टी अब इनका सत्यापन करा रही है। यह जिम्मा चुनाव कार्य से जुड़े चार सौ पदाधिकारियों से करा रही है ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में ये काम कर रहे हैं या नहीं। चुनाव आयोग को सौंपी सूची में किसी बीएलए का नाम, नंबर, पता और फोटो तो गलत नहीं है।


    इसकी रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी भेजी जाएगी ताकि वे भी अपने स्तर से पड़ताल कर सकें। प्रदेश में चार दिसंबर तक एसआईआर के तहत गणना पत्रक मतदाताओं को घर-घर जाकर देने और जमा करवाने का काम चल रहा है। चुनाव आयोग ने इस काम में सहयोग के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कहा है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें।

    इनकी फोटो सहित पूरी जानकारी भी ली गई है ताकि जो व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त दल की ओर से बीएलओ के साथ जा रहा है, वह अधिकृत है या नहीं, यह सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी मतदान केंद्रों के लिए बीएलए नियुक्त करके सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी दे दी है।

    प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री संजय कामले का कहना है कि बीएलए का सत्यापन कराया जाएगा। यह जिम्मा एसआइआर कार्य के लिए जिले में नियुक्त किए गए प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और उनकी टीम को दिया गया है। इन्हें निर्देश दिए गए हैं कि एक सप्ताह में बीएलओ का सत्यापन करके रिपोर्ट दें ताकि यह पता चल जाए कि एसआईआर के काम को लेकर कितने बीएलए सक्रिय हैं और कितने निष्क्रिय।

    जो निष्क्रिय होंगे, उनके स्थान पर दूसरे बीएलए नियुक्त किए जाएंगे। बीएलए की सत्यापन रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी नाम, नंबर, फोटो के साथ भेजी जाएगी ताकि वे भी आवश्यकता अनुसार पड़ताल और संवाद कर सकें।

    चुनाव लड़ चुके नौ हजार नेताओं को बनाया बीएलए

    प्रदेश कांग्रेस ने सभी संगठनात्मक 1,047 ब्लाक में एसआईआर के कामों के लिए प्रभारी बनाए हैं। नौ हजार से अधिक ऐसे नेताओं को भी इसमें शामिल किया है जो लोकसभा, विधानसभा या नगरीय निकाय के चुनाव लड़ चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, संगठन महामंत्री संजय कामले से लेकर वरिष्ठ पदाधिकारी भी अपने-अपने बूथ के बीएलए बने हैं।

