SIR in MP: 400 पदाधिकारियों से कांग्रेस कराएगी 65 हजार बूथ लेवल एजेंट का सत्यापन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का काम चल रहा है। बूथ लेवल आफिसर घर-घर जाकर गणना पत्रक दे रहे हैं और भरवाकर जमा भी कर रहे हैं। इस काम पर नजर रखने के लिए कांग्रेस ने सभी 65,014 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए हैं।

पार्टी अब इनका सत्यापन करा रही है। यह जिम्मा चुनाव कार्य से जुड़े चार सौ पदाधिकारियों से करा रही है ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में ये काम कर रहे हैं या नहीं। चुनाव आयोग को सौंपी सूची में किसी बीएलए का नाम, नंबर, पता और फोटो तो गलत नहीं है।

इसकी रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी भेजी जाएगी ताकि वे भी अपने स्तर से पड़ताल कर सकें। प्रदेश में चार दिसंबर तक एसआईआर के तहत गणना पत्रक मतदाताओं को घर-घर जाकर देने और जमा करवाने का काम चल रहा है। चुनाव आयोग ने इस काम में सहयोग के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कहा है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें। इनकी फोटो सहित पूरी जानकारी भी ली गई है ताकि जो व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त दल की ओर से बीएलओ के साथ जा रहा है, वह अधिकृत है या नहीं, यह सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी मतदान केंद्रों के लिए बीएलए नियुक्त करके सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी दे दी है।