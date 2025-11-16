SIR प्रक्रिया पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए जवाब, तमाम सवालों से दूर करें अपना कन्फ्यूजन

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर प्रक्रिया (विशेष गहन पुनरीक्षण) मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए की जा रही है। इसमें वर्ष 2025 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की नागरिकता, आयु और निवास का सत्यापन किया जाना है, जिसके लिए उन्हें गणना पत्रक उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। ऐसे में यदि किसी मतदाता को पत्रक नहीं मिले हैं तो वह घबराए नहीं। उनके पास मौजूद वोटर कार्ड पूरी तरह से मदद करेगा। उसके ईपिक नंबर से निर्वाचन की वेबसाइट पर जाकर अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर गणना पत्रक लेकर उसे भरवाकर जमा भी करवा सकते हैं।

इतना ही नहीं, यदि आप 22 साल पहले अन्य किसी जिले या प्रदेश में निवास करते थे और अब राजधानी के निवासी हैं तो तब 2003 की मतदाता सूची में माता-पिता, दादा-दादी आदि का नाम होने पर भी सूची में नाम बरकरार रहेगा। यह जानकारी हेलो नवदुनिया के दौरान लोगों द्वारा एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने कही।

प्रश्न–उत्तर 2003 की मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं है और माता-पिता दूसरे जिले में रहते थे तो कैसे पत्रक भरेंगे? (आशु द्विवेदी, चूनाभट्टी) एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची के आधार पर कराई जा रही है। यदि आपका नाम उसमें नहीं है तो पत्रक में अपने माता-पिता, दादा-दादी का नाम दर्ज कर जमा कर सकते हैं। वह जिस जिले के रहने वाले थे उनकी जानकारी निर्वाचन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दो साल पहले चूनाभट्टी में रहता था। अब बावड़ियाकलां में रहता हूं लेकिन गणना पत्रक नहीं मिला है, ऐसे में क्या करें? (लक्ष्मीप्रसाद बघेल, बावड़ियाकलां) यदि आपको अब तक गणना पत्रक नहीं मिला है तो आप तत्काल बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। आपके पास यदि वोटर कार्ड है तो आप आयोग की वेबसाइट पर अपने वोटर कार्ड का ईपिक नंबर दर्ज करेंगे तो बीएलओ का नाम और नंबर सहित पूरी जानकारी आ जाएगी।