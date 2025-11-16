MP: उधार न देना दुकानदार को पड़ा भारी, युवकों ने पहले की मारपीट, फिर लगा दी आग

नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर। पनागर थाना क्षेत्र में दो युवक मुर्गा लेने के लिए एक चिकिन दुकान में गए। दुकान वाले ने उधार में मुर्गा नहीं दिया तो उससे विवाद किया। मारपीट कर दुकान में आग लगा दी। ग्राम सिंगोद निवासी समन चक्रवर्ती (19) ग्राम जैतना चौराहा में एक चिकिन दुकान में काम करता है। उसने शनिवार को सुबह दुकान खोला। समन के साथ ही उसका एक साथी भी दुकान में था। तभी दुकान में लवकुश और पूरन सेन पहुंचे। दोनों उससे मुर्गा मांगा। रुपये मांगने पर उधार लिखने को बोला। समन ने उधार देने से मना कर दिया।