मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP: उधार न देना दुकानदार को पड़ा भारी, युवकों ने पहले की मारपीट, फिर लगा दी आग

    पनागर थाना क्षेत्र में दो युवक मुर्गा लेने के लिए एक चिकिन दुकान में गए। दुकान वाले ने उधार में मुर्गा नहीं दिया तो उससे विवाद किया। मारपीट कर दुकान में आग लगा दी। ग्राम सिंगोद निवासी समन चक्रवर्ती (19) ग्राम जैतना चौराहा में एक चिकिन दुकान में काम करता है।

    By Deepankar Roy
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 01:35:24 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 01:35:24 AM (IST)
    MP: उधार न देना दुकानदार को पड़ा भारी, युवकों ने पहले की मारपीट, फिर लगा दी आग

    नईदुनिया प्रतिनिधि,जबलपुर। पनागर थाना क्षेत्र में दो युवक मुर्गा लेने के लिए एक चिकिन दुकान में गए। दुकान वाले ने उधार में मुर्गा नहीं दिया तो उससे विवाद किया। मारपीट कर दुकान में आग लगा दी। ग्राम सिंगोद निवासी समन चक्रवर्ती (19) ग्राम जैतना चौराहा में एक चिकिन दुकान में काम करता है। उसने शनिवार को सुबह दुकान खोला। समन के साथ ही उसका एक साथी भी दुकान में था। तभी दुकान में लवकुश और पूरन सेन पहुंचे। दोनों उससे मुर्गा मांगा। रुपये मांगने पर उधार लिखने को बोला। समन ने उधार देने से मना कर दिया।

    मना किया तो मारपीट की

    इस बात को लेकर पूरन और लवकुश ने समन के साथ विवाद किया। कहासुनी बढ़ने पर मारपीट करने लगे। इस पर समन के साथी ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो आरोपितों ने उसे भी पीटा। दुकान बंद कराने की धमकी देते हुए उसमें आग लगा दी। अचानक हुई आगजनी से अन्य उपभोक्ता घबरा गए। कुछ लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया दुकान जलकर खाक हो गई। पुलिस दोनों आरोपित की तलाश कर रही है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.