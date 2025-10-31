मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    एमपी में SIR का काम जारी... Bhopal में 5 लाख मतदाताओं को मिलेंगे नोटिस, 4 लाख के मिले रक्त संबंध

    MP News: भोपाल में 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में गणना पत्रक बांटने का काम शुरु कर दिया जाएगा। जिसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने अभ्यास का काम शुरु कर दिया है। जिसके तहत जिले में सात विधानसभा क्षेत्रों में 2029 बीएलओ ने अपने-अपने क्षेत्र के मतदाताओं की जानकारी जुटाना भी शुरु कर दिया है।

    By Madanmohan malviya
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 10:38:24 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 10:38:24 PM (IST)
    एमपी में SIR का काम जारी... Bhopal में 5 लाख मतदाताओं को मिलेंगे नोटिस, 4 लाख के मिले रक्त संबंध
    Bhopal में 5 लाख मतदाताओं को मिलेंगे नोटिस।

    HighLights

    1. SIR में गणना पत्रक बांटने का काम शुरु कर दिया जाएगा
    2. वर्ष 2003 के बाद जुड़े नामों में पिता के नाम की तलाश
    3. बीएलओ ने अपने क्षेत्र के मतदाताओं की जानकारी जुटाएगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में चार नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में गणना पत्रक बांटने का काम शुरु कर दिया जाएगा। जिसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने अभ्यास का काम शुरु कर दिया है। जिसके तहत जिले में सात विधानसभा क्षेत्रों में 2029 बीएलओ ने अपने-अपने क्षेत्र के मतदाताओं की जानकारी जुटाना भी शुरु कर दिया है।

    जिसमें पिछले 22 साल में बढ़े नौ लाख 44 हजार 152 मतदाता के पिता का नाम वर्ष-2003 की सूची में तलाश किया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर करीब चार लाख मतदाता के रक्त संबंध वाले मतदाता भी मिल गए हैं। ऐसे में शेष बचे करीब पांच लाख मतदाता को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिन्हें भारत का नागरिक होने का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा।


    बीएलओ गणना पत्रक फार्म लेकर जाएगा

    उपजिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र के बीएलओ और सुपरवाइजर का प्रशिक्षण पूरा करवाने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि SIR के तहत प्रत्येक मतदाता के घर पर बीएलओ गणना पत्रक फार्म लेकर जाएगा। जिसे सावधानी से भरना जरूरी है। इस फार्म की जानकारी के आधार पर ही प्रारंभिक प्रकाशन में नाम आएगा। जिन मतदाताओं के गणना पत्रक फार्म नहीं आएंगे, उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे।

    गोविंदपुरा में चार लाख से ज्यादा मतदाता

    वर्तमान में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा चार लाख एक हजार 816 मतदाता हैं। जबकि वर्ष-2003 में इनकी संख्या तीन लाख 41 हजार 51 थी। इस विधानसभा क्षेत्र को तोड़कर ही नरेला विधानसभा का गठन किया गया था। नरेला में तीन लाख 54 हजार 844 मतदाता दर्ज है। इधर दक्षिण-पश्चिम में पहले चार लाख 21 हजार 105 थे, जो अब घटकर दो लाख 34 हजार 134 हो गए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र को तोड़कर मध्य विधानसभा का गठन किया गया था। इसी तरह बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में पहले एक लाख 96 हजार 709 मतदाता थे, जो अब बढ़कर दो लाख 53 हजार 918 हो गए हैं।

    यह भी पढ़ें- Bhopal: डेटिंग एप पर समलैंगिक युवक से पहले की दोस्ती, फिर मिलने के बहाने बुलाकर सरेराह लूटा

    एसडीएम कार्यालय में लगेगी भीड़

    एसआइआर के दौरान जिन लोगों के नाम वर्ष-2003 की मतदात सूची में नाम नहीं है। या जिसके पिता, दादा, ताऊ और चाचा का नाम भी सूची में दर्ज नहीं है। उनको एसडीएम नोटिस जारी करेंगे। ऐसे में सात विधानसभा क्षेत्र में पांच लाख से अधिक लोगों को नोटिस जारी होंगे, जिससे एसडीएम कार्यालय में भीड़ लग जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.