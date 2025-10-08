मेरी खबरें
    Bhopal Power Cut: भोपाल के इन इलाकों में आज गायब रहेगी 6 घंटे बिजली, यहां देखें नाम

    बिजली कंपनी की ओर से आठ अक्टूबर को 11 केवी कैलाश नगर फीडर एवं 11 केवी पूजाश्री नगर फीडर का रखरखाव किया जाएगा।

    By dilip mangtani
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 02:18:27 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 02:18:27 AM (IST)
    Bhopal Power Cut: भोपाल के इन इलाकों में आज गायब रहेगी 6 घंटे बिजली, यहां देखें नाम
    भोपाल के इन इलाकों में आज गायब रहेगी 6 घंटे बिजली

    नईदुनिया प्रतिनिधि, संत हिरदाराम नगर। बिजली कंपनी की ओर से आठ अक्टूबर को 11 केवी कैलाश नगर फीडर एवं 11 केवी पूजाश्री नगर फीडर का रखरखाव किया जाएगा। इस कारण सर्वोदय कॉलोनी, पूजाश्री नगर, अय्यप्पा मंदिर, कैलाश नगर, शिखर स्टेट, लाउखेड़ी, सूद पेट्रोल पंप, शिव गृह निर्माण समिति एवं आसपास के क्षेत्र में सुबह 10 से शाम चार बजे तक छह घंटे बिजली बंद रहेगी।

    बिजली कंपनी के अनुसार बिजली कटौती के समय में बदलाव भी हो सकता है। कंपनी की ओर से इन दिनों विभिन्न इलाकों में दीपावली पूर्व मेंटनेंस किया जा रहा है।

