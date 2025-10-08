Bhopal Power Cut: भोपाल के इन इलाकों में आज गायब रहेगी 6 घंटे बिजली, यहां देखें नाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, संत हिरदाराम नगर। बिजली कंपनी की ओर से आठ अक्टूबर को 11 केवी कैलाश नगर फीडर एवं 11 केवी पूजाश्री नगर फीडर का रखरखाव किया जाएगा। इस कारण सर्वोदय कॉलोनी, पूजाश्री नगर, अय्यप्पा मंदिर, कैलाश नगर, शिखर स्टेट, लाउखेड़ी, सूद पेट्रोल पंप, शिव गृह निर्माण समिति एवं आसपास के क्षेत्र में सुबह 10 से शाम चार बजे तक छह घंटे बिजली बंद रहेगी।