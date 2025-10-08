MP News: छह हजार पार जा सकता है सोयाबीन भाव, किसानों ने भावांतर से बनाई दूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भावांतर योजना में जिले में बनाए गए तीन सेंटरों पर तीन दिन में महज 19 किसानों ने ही पंजीयन कराया है, जबकि सोयाबीन की बुवाई करने वाले किसानों की संख्या 450 से अधिक है। किसान योजना में पंजीयन कराने में कम रुचि ले रहे हैं। इसके पीछे बाजार की वजहें बताई जा रही हैं।

प्रदेश सरकार ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5328 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जबकि किसानों को उम्मीद है कि बाजार मूल्य छह हजार के आसपास जा सकता है। इसलिए भावांतर योजना में पंजीयन कराने में किसान फिलहाल अरुचि दिखा रहे हैं।