ओडिशा से गांजा लेकर भोपाल पहुंचा तस्कर और दो महिलाएं गिरफ्तार, 8.26 किलो माल जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नशे की खेप लेकर शहर पहुंच रहे तस्करों पर कार्रवाई करते हुए गौतम नगर थाना पुलिस ने एक युवक और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। तीनों के कब्जे से कुल 8.26 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब सवा तीन लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं।

पुलिस के अनुसार गुरुवार को अटल अय्यूब नगर स्थित रेलवे कैबिन के पास पिट्ठू बैग लेकर खड़े कैलाश कुशवाह उर्फ राजेश उर्फ बड़े (35), निवासी धर्मकांटा के पास, हनुमानगंज को पकड़ा गया। बैग की तलाशी में 4.104 किलो गांजा मिला। जेब से मोबाइल भी बरामद हुआ।

पूछताछ में उसने बताया कि गांजा ओडिशा से लेकर आया था और ट्रेन से उतरने के बाद ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पूजा राठौर (28) और सपना वंशकार (26) को नारियलखेड़ा के पास से गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 4.165 किलो गांजा मिला।

मंडीदीप में रहती है महिला

पूजा रायसेन जिले के मंडीदीप में किराये के मकान में रहती है, जबकि सपना रायसेन के कोतवाली थाना क्षेत्र की निवासी है। पुलिस के अनुसार, दोनों महिलाएं कैलाश से ही गांजा लेकर जा रही थीं।

पुलिस अब यह पता लगा रही है कि खेप शहर में किन लोगों तक पहुंचाई जानी थी और इस नेटवर्क में अन्य कौन शामिल हैं।