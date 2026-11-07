MP में नशे के खिलाफ एक्शन: भोपाल संभाग से 426 किलो गांजा जब्त, 249 तस्करों पर केस

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। संभाग में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस और संबंधित विभागों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 426.80 किलो गांजा जब्त किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 134 प्रकरण दर्ज कर 249 आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

राजगढ़ और विदिशा में सबसे ज्यादा केस